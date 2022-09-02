الأربعاء.. جون كيرى يزور مصر لمواصلة المناقشات حول تسريع التعاون المناخى

وجاء فى بيان على الموقع الرسمى للخارجية الأمريكية "أن المبعوث الرئاسى الخاص للمناخ جون كيرى سيسافر إلى القاهرة، خلال الفترة من 7 إلى 8 سبتمبر الجارى لمواصلة المناقشات الجارية مع نظرائه فى الحكومة والقطاع الخاص حول تسريع التعاون المناخى العالمى قبل المؤتمر السابع والعشرين للأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 فى شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر المقبل".
وتابع البيان أن "الوزير كيرى سيشارك أيضا فى منتدى التعاون المصرى الدولى واجتماع وزراء المالية والبيئة الأفارقة".
وأضاف البيان أن كيرى سيتوجه أيضا إلى جلاسكو بالمملكة المتحدة فى 9 سبتمبر لإشراك قادة الأعمال والمنظمات غير الحكومية فى الجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخى العالمى وتسريع التحول إلى الطاقة النظيفة.
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