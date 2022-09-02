إيبارشية طهطا تحتفل بتصفيات مهرجان النيروز

جدة - نرمين السيد - احتفلت إيبارشية طهطا وجهينة، ببداية تصفيات مهرجان النيروز السنوى القطاع الخامس، فى كنيستى رئيس الملائكة غبريال والشهيد مار جرجس بجهينة، بحضور الأب القمص أبرآم الأنطونى وكيل عام المطرانية.





وقد هنأ الأنبا إشعياء مطران الإيبارشية تليفونيا الآباء الكهنة المشاركين فى المهرجان، كما هنأهم باقتراب بدء السنة القبطية الجديدة (عيد النيروز)، الذى تحتفل به الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فى 11 سبتمبر الجارى.

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