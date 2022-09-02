رضا حجازى: الرئيس السيسى يضع قطاع التعليم على رأس أولويات أجندة الحكومة

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن المعلم هو الركيزة الأساسية للنهوض بالعملية التعليمية، لذا يجب التركيز على تطوير الأداء بما يخدم الارتقاء بمستوى التحصيل الدراسى للطلاب، متابعا: "لدينا رؤية لمواجهة مشكلتى عجز المعلمين والدروس الخصوصية، والجدول الدراسى هذا العام سيكون به فترات مشاهدة للتغلب على عجز المعلمين".





جاء ذلك فى كلمته، خلال الحفل الذى نظمه حزب حماة الوطن اليوم الجمعة، لتكريم أوائل المرحلة الثانوية العامة والأزهرية والفنية وذوى الهمم بالتعاون مع حزب مستقبل وطن وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وأضاف حجازى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، يضع قطاع التعليم على رأس أولويات أجندة الحكومة باعتباره أساس تحقيق التقدم والنهضة لذا توجد توجيهات مستمرة من الرئيس بالارتقاء بمستوى العملية التعليمية.

وأوضح أن الوزارة تهدف إلى التركيز على الشق العملى فى العملية التعليمية، بما يتفق مع إعداد أجيال على مستوى فائق من الكفاءة والعلم، قائلاً : "نسعى إلى البناء على ما تم من تطوير خلال الفترة الماضية، ونسعى أيضًا لتعظيم ما هو موجود من موارد لتحقيق الأهداف".

وأكد أن الرئيس السيسى، اهتم بالمتفوقين والمبدعين لأنهم سيصنعون الفارق فى تطوير هذه الدولة، لافتًا إلى أنه سيتم إضافة يوم رياضى بالأسبوع بالتعاون مع وزارة الشباب، وسيكون هناك نشاط فنى بالتعاون مع وزارة الثقافة، وذلك فى إطار تقديم الأنشطة الرياضية والفنية التى تعد واحدة من الحوافز التى تشجع الطلاب لحضور المدرسة وذلك وفقًا للتوجيهات الرئاسية.

وأشار إلى وجود المنصات والقنوات التعليمية والمناهج الدراسية مع الطالب فى منزله يؤدى إلى خفض الدروس الخصوصية والتى تعد ظاهرة تستحق الدراسة، لافتًا إلى وجود مساعى كبرى لتشجيع الطلاب على الحضور للمدرسة والعزوف عن الغياب.

وتابع حجازى : "لا أحد ينكر أننا لدينا عجز فى المعلمين بجانب مشكلة عدم حضور الطلاب المدرسة وانتشار الدروس الخصوصية"، داعيًا طلاب الثانوية بالتفكير فى المستقبل بطموح وشغف من خلال الوصول إلى أعلى مستويات التفوق من أجل تحقيق المنفعة العامة للوطن.