محافظ قنا يفتتح مسجد الإسلام فى حى المصالح

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح وتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، وذلك بحضور نائب المحافظ الدكتور حازم عمر، والسكرتير العام للمحافظة نبيل الطيبى، ووكيل وزارة الأوقاف الشيخ ماهر على جبر، ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا طارق لطفى، ومدير إدارة الدعوة بمديرية الأوقاف الشيخ أحمد أبو الوفا، وعدد كبير من أهالى المنطقة.
وأعرب المحافظ عقب الافتتاح عن سعادته البالغة لمشاركة المواطنين فرحتهم بافتتاح بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى، داعيا المولى - عز وجل - أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء ويجعله فى ميزان حسناتهم.
وأكد الداودى فى بيانه اهتمام الدولة ممثلة فى وزارة الأوقاف ببناء المساجد، وحرصها الدائم على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين فى إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الأوقاف أنه تم إنشاء مسجد الإسلام بالجهود الذاتية، ويقع على مساحة 250 م2، لافتا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بفرش المسجد ضمن خطة افتتاحات المساجد التى تم إنشاؤها على مستوى مدن المحافظة المختلفة.
وأضاف: أن الدولة المصرية شهدت طفرة هائلة فى إنشاء المساجد، فخلال الست سنوات الماضية، تم إنشاء ما يزيد على 9 آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، بتكلفة إجمالية حوالى مليارين و450 مليون جنيه، فضلا عن أعمال الإحلال والتجديد والصيانة للمساجد القائمة بالفعل، وهو ما يعكس جهود وزارة الأوقاف الكبيرة فى البناء والتشييد وعمارة المساجد، بالإضافة إلى نشر صحيح الدين.
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