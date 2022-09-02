التضامن فى أسبوع.. إعداد 150 متطوعا لمكافحة الإدمان ونجاح مشروع 2 كفاية

جدة - نرمين السيد - السبت 27 أغسطس

- برنامج "مودة" للحفاظ على كيان الأسرة المصرية يطلق حزمة من التدريبات المتخصصة للمخطوبين فى 4 محافظات، وينفذ 11 تدريب بمراكز الشباب فى 6، وينفذ ورش اعداد مدربين من أعضاء هيئة تدريس جامعة الوادى الجديد.

- التضامن الاجتماعى بالشراكة مع مؤسسة صناع الحياة ينتهون من برنامج تدريب المدربين المركزيين لبرنامج وعى للتنمية المجتمعية لتاهيل قيادات حملات التوعية بالغربية والمنوفية وكفر الشيخ.

الأحد 28 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تدعم مبادرة البنك التجارى الدولى "قادر باختلاف" من أجل تمكين أصحاب الهمم" فى حفلة تكريم المتدربين، وتؤكد ان الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بتمكين ودمج الأشخاص ذوى الإعاقة اجتماعيا واقتصاديا.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تجتمع مع قيادات ومستشارى الوزارة لمناقشة سبل تفعيل صندوق دعم الاشخاص ذوى الإعاقة وآليات العمل به استعدادا للعرض على دولة رئيس الوزراء.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتابع تطور المنصة الوطنية لتطوير قاعدة بيانات موحدة للمتطوعين والخدمات المقرر تقديمها من خلال المنصة.

- صندوق مكافحة وعلاج الإدمان يحتفل بختام معسكر إعداد 150 متطوع جديد من طلبة جامعة حلوان ويعلن تعافى 100 مريض إدمان بمركز العزيمة بمطروح، ويكثف فصول محو الأمية بمراكز العزيمة لتأهيلهم لعمليات الدمج فى العمل والمجتمع.

- المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ينتهى دراسة "ادمان المستنشقات والمخاطر الصحية المرتبطة بإساءة استخدامها"، بهدف التعريف بالمشكلة وتطوير برامج الوقاية والعلاج.

الاثنين 29 أغسطس

- القباج تشارك فى إطلاق الاستراتيجية العربية لدعم العمل التطوعى لجامعة الدول العربية والإطلاق الإقليمى لتقرير حالة التطوع فى العالم لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين 2022.

- القباج والرباط يوقعان بروتوكول بين التضامن الاجتماعى ومؤسسة مستشفى 25 يناير لتقديم خدمات طبية بالمجان للأشخاص الأولى بالرعاية من حاملى بطاقات «تكافل وكرامة» بمحافظة الشرقية.

- التضامن الاجتماعى تشارك فى فعاليات الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية الجديدة بوفد يمثل 45 شابا من مختلف القطاعات ومعرضا للأسر المنتجة التراثية.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تعقد اجتماعا مع فريق الحماية الاجتماعية بالوزارة لمتابعة مسئوليات الوزارة نحو تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن الحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية، وتطلع على نتائج برنامج تكافل وكرامة.

- التضامن الاجتماعى تمد أواصر التعاون مع أعضاء النادى الثقافى المصرى الأمريكى والألمانى والفرنسى لتحفيز المصريين بالخارج على دعم القضايا الاجتماعية والاقتصادية للأسر الأولى بالرعاية وفى قرى حياة كريمة.

الثلاثاء 30 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تشارك فى احتفالية إعلان نتائج المسح الصحى للأسرة المصرية بالجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وتؤكد أن إجراء المسح بجهود وموارد وطنية يعتبر من أهم الأعمال الوطنية نحو رسم سياسات تنموية حقيقية ترد على الفجوات القائمة.

- تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبحضور محافظ مطروح ومدير صندوق مكافحة الادمان مركز العزيمة يحتفى بتعافى 100 مريض إدمان.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تستقبل المنسق العام للاتحاد العربى للتطوع والمنسق الاعلامى للاتحاد لتتلقى دعوتها لدولة البحرين للاحتفال بفوزها بجائزة الشيخ عيسى آل خليفة للتطوع هذا العام.

- وزيرة التضامن الاجتماعى تناقش تفاصيل تطوير المنصة الإلكترونية لصندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

الأربعاء 31 أغسطس

- وزيرة التضامن الاجتماعى تتلقى تقريرا عن جهود مشروع "2 كفاية" والبرنامج يحقق 9 ملايين و300 ألف زيارة منزلية لمليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل".

- فريق التدخل السريع ينفذ دورة تدريبية لرؤساء الفرق فى كافة محافظات الجمهورية لتطوير رصد الأطفال والكبار فى خطر وتحسين منظومة تلقى البلاغات والتعامل معها.

- الانتهاء من برنامج "تدريب المدربين لبرنامج وعى" فى محافظات شمال سيناء وجنوب سيناء ومطروح لإعداد مثقفين مجتمعيين لنشر الوعى بالقضايا الصحية والاجتماعية.

الخميس 1 سبتمبر

- رئيس الوزراء يتفقد مركز الخدمات الاجتماعية بمجمع "تحيا مصر بقرية سيدى عبد الرحمن، والقباج تستعرض أنشطته الطفولة المبكرة وتنمية وعى الأسرة والتأهيل لذوى الإعاقة والتمكين الاقتصادى والتأمين الاجتماعى.

- وحدات التضامن الاجتماعى بالجامعات تبدأ اختيار قادة فرق التطوع الاجتماعى، ووحدة التضامن الاجتماعى بجامعة جنوب الوادى تبدأ مسابقة "أنا الألفة" لاختيار قائد لفريق التطوع.

- التضامن الاجتماعى تجدد عهدها بإعفاء الشخص ذو الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبى المميكن لدى وزارة الصحة والسكان.

- فى إطار تحقيق التعاون بين المؤسسات العلمية والبحثية، المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية يختتم البرنامج التدريبى الصيفى لطلاب كلية البنات علوم جامعة الأزهر.