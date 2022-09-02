أيمن عاشور: مصر أولت أهمية بالغة بجودة التعليم والاعتماد

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، اليوم الجمعة، فى الاجتماع الوزارى لوزراء التعليم العالى والبحث العلمى الأفارقة، لمُناقشة تطورات التعليم العالى والبحث العلمى للنهوض بالقارة الإفريقية، بحضور الدكتور إسلام أبوالمجد مستشار الوزير للشئون الإفريقية وتكنولوجيا الفضاء، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس.





وامتد الاجتماع من 29 أغسطس وحتى 2 سبتمبر الجارى، حيث أقيم الاجتماع الوزارى على مدار يومى الخميس والجمعة، وسبقه اجتماع للخبراء على مدار 3 أيام، وتم مناقشة كافة الموضوعات الخاصة بالتعليم والتعليم الفنى والبحث العلمى والشباب ووظائف المستقبل والتحديات التى تواجه القارة الإفريقية فى هذه المجالات.

وفى كلمته، أكد الدكتور أيمن عاشور، على ترحيبه بالتعاون مع الأشقاء الأفارقة لنقل الخبرات المصرية لهم فى مجالى التعليم العالى والبحث العلمى، مشيرًا إلى أن مصر بادرت بوضع رؤية مستقبل التعليم والتعليم الفنى لتلبية احتياجات وظائف المستقبل، من خلال إعداد استراتيجية وطنية للتعليم التكنولوجى والفنى وقامت بإنشاء ما يقرب من 10 جامعات تكنولوجية تهتم بالتعليم الفنى والتكنولوجى.

وأضاف وزير التعليم العالى والبحث العلمى، أن علوم وتكنولوجيا الفضاء أصبحت ضرورة مُلحة لتلبية التنمية المُستدامة وتحقيق أجندة إفريقيا 2063، موضحًا أن مصر استضافت مقر وكالة الفضاء الإفريقية وبسبب أحداث جائحة كورونا، فقد تأخر توقيع اتفاقية المقر والتى أوشكت على الانتهاء، ومن ثم تبدأ الخطة التنفيذية، مؤكدًا أن مصر انتهت من تجهيز المقر للبدء فى تشغيله، كما ضاعفت مصر المبلغ الذى وعدت به نتيجة لارتفاع الأسعار مؤخرًا.

وأشار الوزير إلى أن مصر بصفتها عضوًا فى مجموعة العشرة، كان من أهم توصياتها، زيادة ميزانية التعليم والبحث العلمى إلى ما يُعادل 6% من الناتج المحلى للتعليم وما يُعادل 1% من الناتج المحلى للبحث العلمى، لضمان النهوض بالتعليم والبحث العلمى والابتكار.

وأضاف أن مصر أولت أهمية بالغة بجودة التعليم والاعتماد وكانت من أوائل الدول فى المنطقة التى قامت بإنشاء هيئة الاعتماد والجودة، وكذلك تم الاتفاق على منح درجات مزدوجة مع جامعات عالمية، واجتذاب فروع لجامعات عالمية ليصبح فى مصر 4 مؤسسات تعليمية تستضيف 6 أفرع للجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، موضحًا أنه تم اعتماد الجامعات المصرية والتى تساعد فى نهضة وجودة التعليم، كما شاركت مصر فى المبادرتين "هاقاء 1" و"هاقاء 2"، كما دعمت مصر إنشاء هيئة إفريقية للاعتماد والجودة.

وأكد أن مصر استفادت من جائحة كورونا حيث تم إعداد خطة قومية للتعليم الإلكترونى وتم النهوض بشبكة الاتصالات والبنية التحتية للتعليم الإلكترونى وتم إعداد منصات تعليمية مؤمنة واختبارات، والتى ساهمت بشكل فعال فى استمرار العملية التعليمية ورفع كفاءة البنية التحتية المعلوماتية لتحاكى مستقبل التعليم عن بُعد والتعليم الإلكترونى، وقد تم تجهيز العديد من الجامعات وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية، مشيرًا إلى استعداد مصر لنقل خبرتها إلى أشقاءها بالدول الإفريقية.