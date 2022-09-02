وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات عاجلة لأسر ضحايا ومصابى حادث قرية أكياد

جدة - نرمين السيد - تتابع نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، الحادث الأليم الذى تعرضت له قرية أكياد البحرية مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، بعد اصطدام قطار بسيارة ميكروباص، وأسفر عن ثلاث وفيات وإصابة 11 مواطنًا تم نقلهم لمستشفى فاقوس العام.





ووجهت القباج، عبدالحميد الطحاوى مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الشرقية، بسرعة توجه لجنة الإغاثة بالمديرية لتقديم أوجه الدعم اللازم، كما وجهت بصرف مساعدات عاجلة لأسر الضحايا والمصابين، وتقرر صرف مبلغ 50 ألف جنيه فى حالة وفاة رب الأسرة، ومبلغ 25 ألف جنيه فى حالة وفاة أحد أفراد الأسرة، وصرف مساعدات الإصابة حسب المدة التى قضاها المصاب داخل المستشفى من خلال تقديم خطاب بذلك. كما قررت وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف إعانة عاجلة من قبل مؤسسة التكافل الاجتماعى دفعة واحدة لأسر المتوفين والمصابين، وجار تعبئة موارد إضافية من قبل الجمعيات الأهلية لتقديم الدعم اللازم لأسر المتوفين والمصابين، موجهة بسرعة صرف التعويضات، ومقدمة التعازى لأسر الضحايا.

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