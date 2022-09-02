الرعاية الصحية: 95% من العاملين بالهيئة اجتازوا برنامج التهيئة للعمل

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، أن استدامة البرامج التدريبية هو دستور عمل الهيئة.





وأشار السبكى، إلى تأمين استراتيجيات لاستدامة البرامج التدريبية الفعَّالة لكافة الكوادر الطبية والإدارية من العاملين بالهيئة، وهو ما يضمن جودة مخرجات العمل سواء للفرق الطبية أو غير الطبية، وهو ما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمة الطبية المقدمة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.

ولفت إلى اجتياز 95% من العاملين بالهيئة برنامج التهيئة العام للالتحاق بالعمل بالهيئة، حيث يهدف برنامج التهيئة العام إلى أن يكون جميع العاملين بالهيئة وفروعها ومنشآتها المختلفة بالمحافظات على علم ودراية برؤية ورسالة وأهداف الهيئة بشكل عام، إضافة إلى شرح ميثاق الشرف الأخلاقى، مرورًا بلائحة الموارد البشرية والقواعد التنظيمية لعمل الهيئة وصولًا إلى معايير الجودة، ورحلة المنتفع داخل منشآت الهيئة بمختلف مستوياتها وخدمة المنتفعين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسه الدكتور أحمد السبكى رئيس هيئة الرعاية الصحية، والذى أكد خلاله أن الالتحاق ببرنامج التدريب الإلزامى شرط للعمل بأى وظيفة طبية أو إدارية أو قيادية بالهيئة وفروعها والمنشآت الصحية التابعة لها، كما اطّلع خلاله على كتيب التأهيل الإلزامى الخاص بالاحتياجات التدريبية للعاملين الحاليين، ليصبح أداة أساسية للتعيين بالهيئة ومقراتها الرئيسية والفرعية فيما بعد، مؤكدًا على تحديثه بشكل دورى وفقًا للمستجدات العالمية، علاوة على إعداد المدربين بكافة التخصصات الطبية والإدارية والفنية، وكذا الاتفاق مع الجهات المعنية على نظم التدريب وصناعة المحتوى التدريبى.

مؤكدًا على ضرورة وضع مؤشرات واضحة لتقييم الآداء التدريبى، لقياس مدى الاستفادة من البرامج التدريبية أثناء وبعد العملية التدريبية وقياس مخرجات البرامج التدريبية وأوجه الاستفادة منها من خلال مؤشرات يمكن قياسها، مشددًا على تخصيص عناصر لرصد ومراقبة وتقييم تطبيق مخرجات البرامج التدريبية داخل المنشآت سواء البرامج الطبية أو غير الطبية.

كما وجه رئيس الهيئة بعمل "منصة إلكترونية موحدة" للتدريب عن بُعد والبث الداخلى المباشر لكُبرى العمليات الجراحية بهدف تناقل الخبرات بين الجراحين بالهيئة، مشيرًا إلى اعتماد المجلس الاستشارى الطبى لكافة برامج التدريب العملى للأطباء من كافة الفئات والدرجات الوظيفية وفى كافة التخصصات الطبية، لافتًا إلى أهمية رفع المستوى العلمى والتطبيقى للأطباء والعاملين فى مختلف التخصصات الصحية، وتطوير مستوى التدريب الطبى والصحى لهم، لضمان استيفائهم للتأهيل الكافى للممارسة الطبية والصحية الآمنة، بما يضمن تحسين الخدمات الصحية بأعلى معايير الجودة العالمية للمواطنين، وذلك وفقًا للسياسة الصحية والطبية العامة للدولة ووفقًا لآخر المستجدات العالمية.

وكلف رئيس هيئة الرعاية الصحية بعمل بطاقات وصف وظيفى لجميع الوظائف الطبية وغير الطبية بمختلف مستوياتها، تشمل الأدوار والمسئوليات الوظيفية، المهام، المهارات، المؤهلات، التدرج الوظيفى وغيرها من العناصر التى من شأنها خلق هيكل خاص بكل وظيفة، داخل الهيكل التنظيمى لهيئة الرعاية الصحية، مشددًا أن العنصر البشرى هو العنصر الاثنين لدى هيئة الرعاية الصحية، باعتبارهم شركاء عمل وليسوا موظفين فحسب.

عُقِد الاجتماع بحضور كل من الدكتور هانى راشد نائب رئيس هيئة الرعاية الصحية، الدكتور أمير التلوانى المدير التنفيذى للهيئة، الدكتور أحمد حماد مدير المكتب الفنى لرئيس هيئة الرعاية الصحية، وبحضور الدكتور محمود الديب مدير مشروع التأهيل الإلزامى ومدير إدارة تخطيط المشروعات، الدكتور هبة عويضة مدير إدارة التدريب والتطوير بالهيئة، الدكتور ناردين بشرى، مسؤول ملف التهيئة بمشروع التدريب الإلزامى، وبحضور كلًا من الدكتور ريهام فتحى، الدكتور وسام مجدى، الدكتور سارة محسن، أحمد سمير، إسلام الصياد، الدكتور مروة نوح، الدكتور محمود عادل، الدكتور دينا عادل، الدكتور عمر معز، محمد عبدالنبى.

وعبر تطبيق الزووم، حضر الاجتماع مدراء أفرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظات "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية"، إضافة إلى مسؤولى التدريب الإلزامى بالأفرع الثلاثة.