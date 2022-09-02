حصاد القوى العاملة فى أسبوع (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة خلال لقاءاته مع "أهل البيت" من أبناء الوزارة من مديرى مديريات وعاملين على حثهم على مواصلة العمل الجاد، من أجل تحسين صورة الوزارة أمام الرأى العام بالتعامل مع المواطنيين بمصداقية وشفافية.

كما حرص الوزير على حث الإعلاميين على تحرى الدقة ونقل المعلومات الصحيحة إلى الرأى العام، اللقاءات التى أجراها الوزير مع قيادات وزارة قطاع الأعمال العام، والنقابات العمالية، ومنظمة العمل الدولية، ومديرى المديريات بالوزارة، والإعلاميين، وتفقده لمواقع خدمات، وغيرها من الأنشطة قال عنها المجتمعون أنها تضع الوزارة فى مكانها ومكانتها التى تليق بها فى ظل الجمهورية الجديد،التى أرسى قواعدها واعمدتها الرئيس عبدالفتاح السيسى

تحذير المواطنين من إعلانات وظائف وهمية بالإمارات

بدأ نشاط الأسبوع ببيان نبهت، وحذرت فيه الوزارة المواطنين من الوقوع فريسة سهلة فى قبضة المواقع الوهمية، ودعتهم إلى تحرى الدقة أثناء البحث عن عمل فى الخارج، فقد حذرت حذرت وزارة القوى العاملة، المواطنين الراغبين فى العمل بالخارج، من إعلانات الوظائف الوهمية التى تعلن عنها مواقع، وصفحات تواصل اجتماعى، ونبهت فى بيان لها المواطنين من التواصل مع تلك المواقع أو التعامل معها، والالتزام بتحرى الدقة،والتأكد من صحة عروض فرص العمل الحقيقية عن طريق التواصل مع وزارة القوى العاملة، أو مكاتب التمثيل العمالى المنتشرة حول بلدان العالم.



وقالت الوزارة أن الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية قد تلقت خطابا رسميا من مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بدولة الإمارات الشقيقة بشأن العديد من الاستفسارات، على البريد الاليكترونى،للاستعلام، والاستفسار عن صحة عروض عمل لبعض المواطنين التى ذكرت أسمائهم،واسماء الشركات التى تطلب عاملين، وتبين وهمية هذه العروض والشركات ايضا، وأضاف مكتب التمثيل العمالى فى خطابه أنه تلاحظ فى الفترة الأخيرة تزايد اعلانات الوظائف الوهمية على الإنترنت، ووسائل التواصل الاجتماعى، والتى تحمل رواتب خيالية،لاغراء الباحثين عن عمل،ومطالبتهم بدفع مبالغ خيالية للحصول على تلك "الوظائف".

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة تحرى الدقة، والتأكد من صحة عروض العمل بالإمارات، من خلال الدخول على موقع وزارة الموارد البشرية والتوطين بدولة الإمارات، أو التواصل مع وزارة القوى العاملة المصرية، أو مع مكتب التمثيل العمالى بالسفارة المصرية بأبوظبى..



رؤية مستقبلية للنهوض بمجلة العمل لتواكب تطورات العصر الحديث

وفى إطار حرصه على النهوض بمجلة العمل الناطقة بلسان الوزارة، استمع وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى العاملين بالمجلة من "مجلس إدارة وصحفيين وإداريين"،حيث عرض المتحدثون على الوزير التحديات التى تواجه طبيعة عمل المجلة،ورؤيتهم نحو النهوض والتطوير خلال الفترة المقبلة، لتتماشى مع التطورات الراهنة فى عالم الصحافة والإعلام باعتبارها مجلة متخصصة فى مجال العمل.

اللقاء الذى انعقد فى مقر الوزارة أعلن فيه العاملين بالمجلة عن رؤيتهم، ورغبتهم فى التطوير فى الجوانب اللائحية، والإدارية، والمالية، والتحريرية لتصبح منصة إعلامية متواكبة مع تطورات العصر الحديث فى ملف العمل بكل محاورة.

واكد الوزير على أنه حريص، وبصفة مستمرة على الاستماع إلى الزملاء فى مجلة العمل من إداريين، وصحفيين، وتقديم الدعم اللازم لتنفيذ كل خطط التطوير، موضحا أنه سيقوم بزيارة مرتقبة إلى المجلة، ومؤكدا على أنه سوف ينظر فى كل مطالب العاملين فى اقرب وقت ممكن، والنظر فى لوائح النظام الاساسى، لضمان سير العمل بشكل متطور وخدمة مجتمع العمل والعمال.



جدير بالذكر أن مجلة العمل تصدر شهريا عن جمعية نشر الثقافة التابعة للوزارة، وتأسست عام 1963، ويرأس مجلس إدارتها الوزير المعنى بشؤون العمل، وتهدف إلى تقديم التوعية فى المجالات الاجتماعية والثقافية والتأمينية، للعمال وأصحاب الأعمال والمهتمين بالشأن العمالى بشكل عام.



الوزير: القيادة السياسية توجه برعاية وحماية العمالة المصرية بالخارج

وتفعيلا لدور الوزارة فى التعاون والتواصل مع الشركاء الاجتماعيين ذات الأهداف المشتركة التقى وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بمكتبه بديوان عام الوزارة، وفد من الإتحاد العام للمصريين فى الخارج برئاسة المهندس اسماعيل أحمد، لمناقشة امكانية التعاون بين الاتحاد والوزارة فى حل مشكلات العمالة المصرية بالخارج.

وفى بداية اللقاء استمع الوزير إلى قيادات الاتحاد،والذين أكدوا على وضع كل إمكانياتهم للتعاون مع الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، والتواصل مع مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة خصوصا فى الدول ذات الكثافة العمالية المصرية مثل دول الخليج والتى تضم أكثر من 70% من العاملين المصريين.

وقال الوزير أن توجيهات القيادة السياسية متمثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى تؤكد رعاية وخدمة العمال المصريين بالخارج، وحل كل مشكلاتهم، بالتعاون مع كل الجهات المعنية، مشيرا الى أنه وجه مكاتب التمثيل العمالى التابعة للوزارة فى السفارات المصرية بتقديم الرعاية الكاملة للمصريين وحل كافة المشكلات التى تواجههم.



وأشار شحاتة إلى أن تدريب العمالة المسافرة هو اختصاص أصيل لوزارة القوى العاملة، منوها إلى يجرى حاليا العمل على تطوير منظومة التدريب لتواكب مايحتاجه سوق العمل بالداخل والخارج.

وأشاد ممثلى الاتحاد بدور مكاتب التمثيل العمالى فى خدمة العمالة المصرية، مقترحين أن يكون هناك آليه لتوعية العمال قبل السفر بالقوانين الخاصة بالدول والثقافة المجتمعية فضلا عن ارشادهم بالمحظورات الواجب تجنبها فى كل دولة وفقا للقوانين السائدة بها.

حضر اللقاء، المستشار علاء الدين عبد الحميد الأمين العام، محمد ابراهيم رئيس الاتحاد فى المملكة العربية السعودية، النائب أبو النجا محمود عضو مجلس الشيوخ، صفوت على البدرى رئيس الاتحاد باستراليا، عصام عطوة عضو الهيئة التأسيسة بأمريكا، عادل محمد نائب رئيس الاتحاد بالسعودية.

ومن جانب الوزارة: ايهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، امال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، ياسر غازى مدير الادارة العامة للتمثيل بالخارج.

يذكر أن الإتحـاد يتبع الجمعيـة المركزيـة المقيدة تحت رقم 132 بتاريخ 27 يناير 1985بوزارة التضامن الإجتماعى، تضم المصريين المقيمين فـى الخـارج والعائـدين مـنهم ويهدف الى العمل علـى رعـايتهم وتوثيـق روابطهـم بـالوطن الأم، وتكـون الجمعيـة ذات أغراض قومية واقتصادية واجتماعية وثقافيـة وعلميـة.

الوزير يسلم تعويضات لأسر من العمالة غير المنتظمة بأربع محافظات

وفى إطار سياسة دعم العمالة غير المنتظمة سلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة بديوان عام الوزارة، شيكات تعويض وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 9 من أسر العمالة غير المنتظمة بإجمالى مبلغ مليون و77 ألف جنيه، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئى أو الكلى أو الوفاة، والتى أصدرتها الوزارة بالتعاون مع الشركة لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها إجتماعيا وصحيا.



شملت التعويضات المصروفة– التى تأتى فى إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة" - 6 حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات القوى العاملة بالقاهرة والبحيرة وأسوان والوادى الجديد وهم: عبد الله حسن محمود، وخالد رجب محمد عبد الله وسيد شحاتة عطية، وقطيفة محمد السباعى، وأحمد عبد الحميد محمد، ومحمد عويس سيد، و3 حالات عجز نتيجة إصابة لـ 3 عمال مسجلين بمديرية القوى العاملة بالقاهرة وهم: السيد أيمن حجاب، وسامح عاطف شوقى، وياسر محفوظ محمد.

وبعد أن استمع معالى الوزير إلى مطالب بعض الأسر،وعد ببذل كل الجهود لتنفيذها،ثم قدم العزاء لأسر العمال المتوفيين، مؤكدا حرص الوزارة على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرها، وموجها مديريات القوى العاملة بالوقوف إلى جانب الأسر ومساعدتها على الحصول على مستحقاتها بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وفى إطار حرص وزير القوى العاملة حسن شحاتة، على التواصل مع وسائل الإعلام المختلفة، عقد الوزير لقاء بديوان عام الوزارة مع الصحفيين والمحررين بالصحف والمواقع الالكترونية،المتخصصين فى ملف العمل، وذلك للاستماع إلى استفساراتهم بشأن عمل الوزارة، باعتبارهم احد اهم أذرع الدولة فى نقل المعلومات والأنشطة للمواطنين،موضحا أن استراتيجية الوزارة خلال الفترة المقبلة تعتمد على التعامل مع الرأى العام بنقل المعلومات والبيانات وانشطة الوزارة بشفافية.

وجاء فى بيان رسمى للوزارة أن اللقاء الذى استغرق أكثر من ساعتين استمع فيه الوزير إلى محررى الصحف القومية والحزبية والخاصة لمطالبهم بتفعيل التواصل الإعلامى معهم بشكل أكبر،وايضا استفسروا عن خطة الوزارة بشأن ملفات فرص العمل والتدريب والتشغيل، والعمالة المصرية فى الخارج،والعمالة غير المنتظمة، وقانون العمل وغيرها من الاستفسارات.

وفى رده على الإعلاميين أكد وزير القوى العاملة أن هذا اللقاء للتعارف،وانه حرص على الاستماع الى كل الصحفيين، وقال أنه منذ توليه حقيبة الوزارة منذ ايام قليلة حرص على الاستماع إلى كل قطاعات الوزارة لوضع خطة العمل المناسبة لكل قطاع لتفعيل دورها لخدمة المواطن المصرى فى الداخل والخارج،واضاف ان الوزارة تسعى بخطى ثابتة نحو التطوير والنهوض فى الأداء.

وقال شحاتة أن ملفات وزارة القوى العاملة من أهم الملفات التى تخدم المواطن المصرى والتى سيتم تناولها الفترة المقبلة كملفات: التشغيل،و التدريب المهنى تماشيا مع سوق العمل، ورعاية العمالة غير المنتظمة صحيا واجتماعيا،فضلا عن متابعة عمل المديريات وأجهزة التفتيش التابعة للوزارة فى المحافظات وتفعيل أدوارها وفقا لأحكام القانون،ومتابعة التشريعات التى تخص ملف العمل والعمال حفاظا على مبدأ التوازن فى علاقات العمل بين كافة أطراف الإنتاج حرصا على الاستقرار فى مواقع العمل،وزيادة الإنتاج تماشيا مع ثقافة" الجمهورية الجديدة" التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى.

الوزير: مصر تحترم الاتفاقيات ومعايير العمل بما يخدم مصلحة الدولة وقضايا العمل

وفى إطار التعاون الدولى فى ملف العمل،أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة،على احترام مصر كل الاتفاقيات الدولية المصدق عليها، مشيرا الى استمرار التعاون بين وزارة القوى العاملة ومنظمة العمل الدولية فى المشروعات المشتركة بما يخدم مصلحة الدولة.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بديوان عام الوزارة، إيريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، لعرض أهم الملفات والمشروعات المشتركة بين الوزارة والمنظمة.

وأعرب الوزير عن شكره للمنظمة على حرصها على التواجد مع الوزارة، واستعراض أوجه التعاون بين الجانبين وأهم مشروعات التعاون الفنى طبقا لإستراتيجية الوزارة وأولويات الحكومة المصرية.

وأكد أوشلان أن وزارة القوى العاملة هى شريك أساسى للمنظمة، بإعتبارها المسئولة عن ملف العمل والتشغيل، منوها الى أنه يجرى حاليا بالتنسيق مع الوزارة والجهات المعنية صياغة لمسودة الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى تعد من أهم المفات المطروحة فى الوقت الحالى والمنتظر إطلاقها ديسمبر المقبل، كما أشار الى عدد من المشروعات الهامة مثل: الاسراع بالقضاء على عمل الاطفال فى سلاسل توريد القطن فى مصر، مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساته فى مصر،،مشروع النهوض بالعمل اللائق "أضواء" فى شمال أفريقيا، ومشروع نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة الأيدى العاملة وتنقل العمال فى شمال أفريقيا..

واستعرضت المنظمة خلال اللقاء نبذة عن: هدف المنظمة، وتاريخ انشاءها، معايير العمل الدولية، فضلا عن الاتفاقيات الأساسية للمنظمة، كما تم استعراض محاور عمل مكتب المنظمة بالقاهرة حيث تعمل المنظمة من خلال عدة محاور: ترسيخ المبادئ الأساسية لحقوق العمل، الحماية الاجتماعية، تنمية المهارات وتنمية الشركات والأعمال فضلا عن التوظيف.

حضر اللقاء سارة صبرى مدير البرامج، مروة صلاح مدير مشروعات بالمنظمة، سارة أحمد مساعد مدير البرامج، ومن جانب الوزارة إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، أمال عبد الموجود رئيس الادارة المركزية للعلاقات الخارجية، رشا عبد الباسط مدير عام الإدارة العامة للشئون الإقليمية والدولة، أمنية عبد الحميد مساعد فنى بمكتب الوزير.

وزير القوى العاملة يتفقد وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج

وفى ظل سياسة الوزير نحو التعامل مع المواطنين بشكل لائق وتقديم أفضل خدمة لهم،تفقد هذا الأسبوع، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة وذلك فى اول يوم عمل واستقبالها للجمهور، للإطمئنان على سير العمل فيها وعملية توثيق عقود العاملين فى سهولة ويسر، والتأكد من تلقى المصريين الراغبين فى العمل فى الخارج الخدمات التى تقدمها الوحدة دون اى مشكلات او تأخير.

ووجه وزير القوى العاملة خلال تفقده، بالاستماع للمواطنين وتلبية جميع مطالبهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم طبقا للقوانين واللوائح المنظمة.

وكان وزير القوى العاملة كان قد وجه منذ ايام، بسرعة افتتاح الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التى يحتاجونها بأكثر سهولة ويسر، مشددا على حسن استقبال المواطنين..كما تفقد الوزير، وحدة تراخيص العمل التابعة لوزارة الداخلية والملحقة بديوان عام الوزارة، ومتابعة التجهيزات والتحديثات التى تتم على المقر الخاص بها تيسيرا على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

بحث مع وزير قطاع الأعمال العام تعزيز التعاون فى ملفات مشتركة

وخلال الأسبوع أيضا وخلال استقبال السيد المهندس محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، السيد حسن شحاته وزير القوى العاملة،جرى بحث تعزيز التعاون المشترك بين الوزارتين.

وعقد الوزيران فى مقر وزارة قطاع الأعمال جلسة مباحثات موسعة بحضور عدد من قيادات الوزارتين، تم خلالها استعراض العديد من الموضوعات محل الاهتمام المشترك، إلى جانب بعض الملفات التى تخص تنمية الموارد البشرية ومراجعة اللائحة الاسترشادية فى الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وتم التأكيد خلال اللقاء على حرص الوزارتين على صون حقوق العاملين، وتحقيق التوازن بين مصالح العاملين والشركات، مع الاستغلال الأمثل للموارد البشرية، وأهمية تطوير مهارات العمال ورفع كفاءتهم من خلال البرامج والدورات التدريبية.

كما تناول الاجتماع سبل تطوير النواحى الإدارية والتنظيمية لتحسين نظم وبيئة العمل فى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، وكيفية النهوض بأداء الشركات بما يحقق استراتيجية الوزارة فى تعظيم عوائد الشركات وتحسين إدارة استثمارات الدولة بها.

*التواصل مع مديرى مديريات القوى العاملة: مقترحات لتطوير العمل..وتقديم خدمة أفضل للمستحقين من العمالة غير المنتظمة

وفى إطار الاستماع الى كافة ادارت والعاملين بالوزارة وجه وزير القوى العاملة مديرى مديريات القوى العاملة بالاهتمام بملفات عمل كل مديرية وتقديم المقترحات حول تفعيل آدائها فى جميع الملفات خاصة ملفات التشغيل وتوفير فرص العمل، والتدريب المهنى فى مراكز التدريب المهنى ووحدات التدريب المتنقلة، والقوى الوظيفية العاملة داخل مكاتب وإدارات كل مديرية،ودراسة ملف العمالة غير المنتظمة لتقديم خدمة أفضل ومستمرة للمستحقين..

واستمع الوزير خلال اللقاء الذى انعقد هذا الأسبوع، لكل المقترحات التى قدمها مديرى المديريات بشأن أعمال كل مديرية، وكذلك المشكلات التى تواجهها، ووعد بدراسة تلك المشكلات وتقديم الحلول اللازمة لتسهيل أعمال المديريات لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمواطن المصرى الذى يعتبر أساس التنمية فى الجمهورية الجديدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير، بديوان عام الوزارة مع 15 من مديرى مديريات القوى العاملة بمحافظات القاهرة، والقليوبية، والجيزة، والإسكندرية، ومطروح، والدقهلية، والشرقية، والمنوفية، وجنوب سيناء، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسويس، ودمياط، والغربية، والبحيرة، وذلك للإطلاع على المهام التى تقوم بها كل مديرية، وآلية تقديم الخدمات للمواطنين فى جميع قطاعات العمل من خلال الإدارات والمكاتب التابعة للمديريات بالمحافظات.

وبدأ الوزير اللقاء بالترحيب بالسادة الحضور، مؤكدا على ضرورة تفعيل مستويات آداء كل مديرية واقتراح آليات عمل جديدة لكل مديرية فى جميع ملفات العمل الموكلة لكل مديرية، فى ظل تطوير مهام عمل الوزارة وتقديم خدمات المواطنين بشكل لائق،وفى مختلف القطاعات،فى إطار بناء الجمهورية الجديدة التى أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسى..

حضر اللقاء من جانب الوزارة، إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزير، وأيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهنى، وسهير الليثى رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، ومجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وأحمد إسماعيل مدير الإدارة العامة لشئون المديريات.

وزير القوى العاملة يستقبل وفد عمال مصر

استقبل وزير القوى العاملة حسن شحاتة وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران رئيس "الاتحاد "، بحضور ممثلى العمال فى مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء "الاتحاد" ومجلس إدارته، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك،خاصة الاستعدادت الجارية للمشاركة فى الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، يمثلها وزراء العمل بالدول العربية، بجانب رؤساء الوفود من الأعضاء المشاركين من وفود منظمات أصحاب العمل والاتحادات العمالية والنوعية والمهنية، وكذلك الاستعدادت للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية،والتى سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء،خلال الفترة من 17 وحتى 20 اكتوبر المقبل.

وقال بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الوزير حسن شحاتة فى هذا اللقاء أكد حرص الوزارة على التواصل مع كل الشركاء الاجتماعيين والتنسيق معهم، وإن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره، وإشراكه فى كل القرارات والتشريعات واللوائح التى تخص العمال يأتى فى أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضا مع كل المعايير المحلية والعربية والدولية التى تحث على الحوار الاجتماعى بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.

وجدد الوفد العمالى المشارك فى الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة، مؤكدين ثقتهم فى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه، وقالوا إنهم حريصون على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال، موضحين أن التوزان والعدالة فى علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب اعمال وعمال"، يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج، ويخدم برامج التنمية فى إطار الجمهورية الجديدة، ووجه الوفد الدعوة إلى الوزير شحاتة لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.

توجيهات بالمتابعة الدورية للتحقق من فرص العمل

أرسلت الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة خطابا إلى كل مديرى المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم على المتابعه الدورية على الشركات التى تعلن عن فرص عمل للشباب، والتى يتم الإعلان عنها فى النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة.

وطلبت الإدارة المركزية من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبى العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وارسال ما يفيد ذلك الى الادارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الاعلان.

وجاء فى خطاب الادارة ان ما سبق يأتى فى إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة، خصوصا مع اقتراب الإعلان عن النشرة القومية للتوظيف التى تصدر بصفة دورية" نصف شهرية"عن الوزارة.

وقال بيان صحفى اليوم الجمعة أن الوزارة تتلقى من شركات القطاع الخاص طلبات لشغل فرص عمل لديها وتقوم بالاعلان عنها من خلال النشرة، وأن وزير القوى العاملة منذ توليه المسؤولية فى الوزارة، حرص فى كافة لقاءاته، على التوجيه المستمر للتحقق من صحة تلك الفرص،والمتابعة المستمرة من خلال المديريات والادارة المركزية.