ضبط المتهم بسرقة محمول من مصلى داخل مسجد بالقليوبية أثناء الصلاة (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الإجتماعي يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة هاتف محمول من أخر بأحد المساجد الكائنة، بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، أثناء أداء فريضة الصلاة.

بالفحص ومن خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (أحد الأشخاص– مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وقام بالإرشاد عن الهاتف المحمول المستولى عليه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.