بعد استغاثتها على فيسبوك.. الأمن يتوصل لفتاة المنصورة بعد تعدي والديها عليها

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 03:29 مساءً - كشفت الاجهزة الأمنية ملابسات استغاثة فتاه في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى، تحت عنوان «أنا محبوسة وبنضرب عنوانى دموه مركز دكرنس الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقوني».. ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.

وبالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه (إحدى الفتيات، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) مصابة بكدمات بالوجه، وبسؤالها إتهمت (والديها، مقيمان بذات القرية) بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها.

وبمواجهة والديها اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لخلافات عائلية لاعتياد المجنى عليها بالتأخر فى العودة إلى المنزل، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.