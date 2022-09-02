مجمع تحيا مصر.. خدمات حكومية وتنمية بالساحل الشمالى (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - كما افتتح مدبولى، عدد آخر من مشروعات التنمية المستدامة بالقرية، التى نفذها صندوق تحيا مصر. فى الفيديوجراف التالى يرصد "دوت الخليج" أبرز المشروعات التى نفذتها الدولة بقرية سيدى عبد الرحمن. وأكد الدكتور مصطفى مدبولى الأهمية التى يوليها الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، للمشروعات الخدمية والتنموية التى ينفذها صندوق تحيا مصر، التى لها عظيم الأثر الإيجابى، فى شريحة مجتمعية من أهالينا محدودى الدخل، ويأتى على رأس هذه المشروعات، تطوير المناطق غير الآمنة، والرعاية الطبية والاجتماعية، وغيرها.

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