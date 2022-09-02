عاجل.. محافظة القاهرة: لا صحة لإزالة مقبرة طه حسين

جدة - نرمين السيد - أكدت محافظة القاهرة عدم صحة ما يتم تداوله عبر المواقع الإخبارية وصفحات السوشيال ميديا بشأن إزالة مقبرة عميد الأدب العربى الدكتور طه حسين، ضمن أعمال التطوير التى تجرى بالمنطقة.





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