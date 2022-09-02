الأوقاف: الوزارة تمضى قدما فى إعمار بيوت الله مبنى ومعنى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، أن الوزارة تمضى قدمًا فى إعمار بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، حيث يتم اليوم الجمعة، افتتاح 17 مسجدًا فى ست محافظات (المنوفية، والبحيرة، وسوهاج، والمنيا، وقنا، وبنى سويف).





وتفقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، ومحافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون، سيارات اللحوم وتوزيع الدفعة الخامسة من لحوم أضاحى وإطعام الأوقاف، بواقع 2 طن؛ ليصل إجمالى ما تم توزيعه 10 أطنان من صكوك الأضاحى، وليصل إجمالى ما تم توزيعه من أضاحى وإطعام خلال عام نحو مائة طن على الأسر الأولى بالرعاية، حيث أشاد محافظ المنوفية بمشروع صكوك الأضاحى والإطعام، مؤكدًا أن المشروع متميز شكلًا ومضمونًا وأداءً، ويستهدف المستحقين الحقيقيين بعزة وكرامة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ المنوفية لوزير الأوقاف اليوم الجمعة، بديوان عام محافظة المنوفية، وذلك بحضور مدير أمن المنوفية اللواء حازم عبد الحميد، وسكرتير عام المحافظة عماد يوسف، وسكرتير عام مساعد محافظة المنوفية حسام حمودة، ونائب محافظ المنوفية محمد موسى، ووكيل وزارة التضامن إمام فوزى، ومدير مديرية أوقاف المنوفية الشيخ زكريا الخطيب، ووكيل مديرية أوقاف المنوفية الدكتور خالد عبد السلام.

وخلال اللقاء، قدَّم وزير الأوقاف الشكر إلى محافظ المنوفية على هذه الدعوة الكريمة التى تأتى فى إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف المصرية وجميع المؤسسات الوطنية فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى ظل الجمهورية الجديدة.

وفيما يتعلق بصكوك الأضاحى والإطعام، أكد وزير الأوقاف أنه ضمن توجيهات الرئيس السيسى بشأن توزيع لحوم الأوقاف على مدار العام ضمن برنامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع المحافظين ووزارة التضامن الاجتماعى، فإنه يتم ابتداءً من أول سبتمبر التوزيع على 100 ألف أسرة شهريًا، وستصل إليهم اللحوم حيثما كانوا.

كما بيَّن وزير الأوقاف أن هناك خطة متكاملة لبناء الفكر المستنير لدى جميع الأئمة والواعظات من خلال عقد الدورات التدريبية المتخصصة.

وقد ثمَّن محافظ المنوفية الدور الريادى لوزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة فى إعمار بيوت الله (عز وجل) على مستوى الجمهورية.. مشيدًا بدور وزارة الأوقاف فى المساهمة فى مشاريع النفع العام التى تقام فى قرى الريف المصرى بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، كما أشاد بدور وزارة الأوقاف المجتمعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلها تحقيقًا لدعم مبدأ التكافل الاجتماعى، وخاصة مشروع صكوك الأضاحى والإطعام.

وتقديرًا لجهوده فى نشر الفكر الوسطى ولجهود وزارة الأوقاف المبذولة فى خدمة وعمارة بيوت الله (عز وجل)، ودورها المجتمعى البارز والمتميز من خلال مشروعى صكوك الأضاحى والإطعام، أهدى محافظ المنوفية درع المحافظة إلى الدكتور محمد مختار جمعة، مشيدًا بما يقوم به وزير الأوقاف من جهد دعوى ودور بارز فى نشر الفكر الوسطى المستنير.