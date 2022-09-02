سفير مصر ببروكسل يلتقى عددا من المسؤولين لتسليمهم دعوات Cop27

جدة - نرمين السيد - وسلم السفير، الدعوة الموجهة إليه من رئيس الجمهورية لحضور الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27 التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ فى نوفمبر 2022.

وخلال اللقاء طلب رئيس وزراء لوكسمبورج نقل تحياته وتقديره لرئيس الجمهورية وامتنانه للدعوة وتعويله على نجاح مؤتمر شرم الشيخ للتغير المناخى تحت الرئاسة المصرية.

وتطرق السفير عبد العاطى خلال اللقاء إلى الترتيبات الموضوعية والتنظيمية التى تقوم بها مصر فى إطار رئاستها للدورة القادمة لمؤتمر الأطراف، ليكون مؤتمراً للتنفيذ والانتقال من مرحلة إطلاق التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلى على الأرض، كما ألقى الضوء على الدور الذى تقوم به مصر لإبراز القضايا المتعلقة بالتغير المناخى بما فى ذلك قضايا التمويل والتخفيف من آثار التغير المناخى والتكيُف مع تغير المناخ، إلى جانب الاستعدادات اللوجستية الجارية لعقد المؤتمر، خاصة فى شقه رفيع المستوى.

كما تناول السفير عبد العاطى مع رئيس وزراء لوكسمبورج سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وبلاده، والبناء على نتائج الزيارة الأخيرة التى قام بها وزير الخارجية سامح شكرى إلى لوكسمبورج يومى 19 و20 يونيو 2022، واللقاءات رفيعة المستوى التى قام بها خلال تلك الزيارة مع مسئولى الدوقية وما تم الاتفاق عليه بشأن الدفع بالعلاقات قدماً، لاسيما على المستويين التجارى والاقتصادى، جنباً إلى جنب مع العلاقات السياسية المتميزة التى تربط البلدين.

كما أشاد رئيس وزراء لوكسمبورج بالتطور الإيجابى فى علاقات الصداقة التى تجمع مصر ولوكسمبورج، وما تشهده من تقدم فى العلاقات الاقتصادية.

على جانب آخر، قام السفير المصرى بتسليم الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيس وزراء بلجيكا "ألكسندر دو كرو"، لحضور مؤتمر الأطراف COP27، حيث قام بتسليم الدعوة إلى المستشارة السياسية لرئيس وزراء بلجيكا، والتى أعربت خلال اللقاء عن تقدير الجانب البلجيكى لتلك الدعوة، خاصة فى ضوء ما توليه بلادها من اهتمام بقضايا تغير المناخ، وتعويلهم على الرئاسة المصرية فى إنجاح المؤتمر وخروجه بالنتائج المرجوة.

كما قام عبد العاطى بتسليم الدعوة الموجهة من الرئيس إلى رئيس المجلس الأوروبى "شارل ميشيل" لحضور مؤتمر COP27، وذلك خلال لقاء مع المستشار السياسى لرئيس المجلس الأوروبى "سايمون مورديو".

وقد تم خلال اللقاء تناول علاقات الشراكة المتميزة التى تجمع مصر بالاتحاد الأوروبى فى كافة أوجه التعاون المشترك، وما تشهده العلاقات بين الجانبين من زخم وتطور مُطّرِد، خاصة مع الزيارة التى قام بها رئيس الجمهورية إلى بروكسل فى فبراير الماضى، وانعقاد اجتماع مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الاوروبى فى يونيو الماضى واعتماد وثيقة أولويات التعاون للسنوات المقبلة.

كما أكد الجانب الأوروبى خلال اللقاء على دعمه للرئاسة المصرية لمؤتمر شرم الشيخ المقبل، وتم أيضاً تسليم مكتب رئيسة المفوضية الأوروبية الدعوة الموجهة من رئيس الجمهورية إلى رئيسة المفوضية الأوروبية "أورسولا فون دير لاين" لحضور مؤتمر تغير المناخ COP27.