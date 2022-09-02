محافظ الجيزة يوجه بالاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار بالشوارع

جدة - نرمين السيد - حرص أحمد راشد محافظ الجيزة، اليوم الجمعة، على متابعة نسب تنفيذ أعمال التطوير بميدان النهضة وشارع الجامعة بحى جنوب الجيزة فى إطار أعمال التطوير الشامل الذى يشهدها القطاع والتى ضمت تطوير شوارع مراد والبحر الأعظم ونفق عباس والنيل والتحرير وشارل دى جول.





ووجه محافظ الجيزة كلا من رئيس حى جنوب وهيئة النظافة بضرورة مراعاة الشكل الجمالى والحضارى فى أثناء تنفيذ الأعمال والاهتمام بزيادة المسطحات الخضراء والأشجار؛ لتحسين الصورة البصرية مع إجراء الصيانات الدورية لها.

وكلف المحافظ برفع مخلفات الأعمال أولا بأول ورفع كفاءة أرصفة المشاة والبلدورات ومسار سير المواطنين؛ لتسهيل الحركة وعدم إعاقة الحركة المرورية، كما تفقد محافظ الجيزة نماذج الأكشاك الحضارية الجديدة بأحياء الدقى والعجوزة وهى الخطة التى تنفذ بالعديد من القطاعات لتحسين الشكل الجمالى للطريق والتى وجه المحافظ خلال معاينتها بعدم التعدى على نهر الطريق ورصيف المشاة والالتزام بالمساحات المحددة وعدم تجاوزها.

شملت جولة محافظ الجيزة متابعة حالة النظافة والإشغالات بعدد من الأحياء والتأكد من تواجد ورديات العمل الميدانى لرفع المخلفات والتجريد، مشدداً على ضرورة أن يكون العمل على مدار اليوم للحفاظ على الحالة العامة للطرق.