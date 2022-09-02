الأرصاد تعلن طقس السبت ودرجات الحرارة.. والعظمى بالقاهرة 33

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت، طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، بينما يسود طقس معتدل الحرارة رطب ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





وعن الظواهر الجوية، تتكون شبورة مائية خفيفة فى الصباح الباكر على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة، ويبلغ ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 33 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 24

بنهــــا 33 24

دمنهور 32 23

كفر الشيخ 32 24

المنصورة 32 24

دمياط 33 26

بورسعيد 31 26

الإسماعيلية 34 24

السويس 33 24

الزقازيق 34 25

شبين الكوم 34 25

طنطا 33 25

شلاتين 39 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 23

وادى النطرون 34 24

مطروح 29 23

السلوم 30 23

سيوة 35 24

العريش 30 23

رفح 30 23

الطور 34 27

كاترين 33 24

رأس سدر 34 27

نخل 34 25

طابا 36 27

نويبع 39 27

حلايب 39 26

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 29

مرسى علم 35 27

الفيوم 35 24

بنى سويف 36 23

المنيا 36 23

أسيوط 37 23

سوهاج 40 24

قنا 41 27

الأقصر 42 28

أسوان 43 29

الوادى الجديد 39 27

أبو سمبل 41 27

أبو رماد 39 29

رأس حدربة 36 26