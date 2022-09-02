وزير الأوقاف يفتتح مسجدا فى المنوفية بتكلفة 7 ملايين جنيه

جدة - نرمين السيد - افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اليوم الجمعة، ومحافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، مسجد "العفيفى" بقرية ميت عفيف بمركز ومدينة الباجور، عقب الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد بالجهود الذاتية بتكلفة بلغت 7 ملايين جنيه.





جاء ذلك بحضور اللواء حازم عبد الحميد، مدير أمن المنوفية، ومحمد موسى، نائب المحافظ، واللواء عماد يوسف، السكرتير العام، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، والشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، ولفيف من القيادات التنفيذية والدينية والشعبية وجمع من أهالى القرية.

وشهدا الوزير والمحافظ، شعائر صلاة الجمعة بمسجد العفيفى، وألقى الوزير خطبة الجمعة تحت عنوان "آيات الاعتبار فى القرآن الكريم"، موضحاً أن الاعتبار من أعظم صفات المؤمنين وأخص مزايا المتقين وأهل الاعتبار هم أصحاب النظر الثاقب والقلب الخاشع.

وأشار الوزير إلى أن ديننا الحنيف، أولى عناية خاصة بإعمال العقول وحثنا على الاعتبار والتدبر والتأمل وجعلها من أجل العبادات وأفضل الطاعات وحذر من تعطيل الإنسان للحواس التى يستقى من خلالها معرفته ورؤيته، منوها بأن القرآن الكريم، دعا أتباعه إلى الاعتبار والتفكر بآيات الله عز وجل ومنها تعاقب الليل والنهار واختلاف أحواله وتقلب أجوائه بما فى ذلك عظة لأصحاب البصائر النافذة وعبرة لأهل العقول الواعية، فضلا عن المنافع التى أودعها الخالق فى الأنعام لينتفع بها بنو الإنسان وأنه يسقينا من ضروع الأنعام لبناً خالصاً نقيا مع أنه يخرج من بين ما يحتويه البطن من فضلات.

وقال إن القرآن الكريم حافل بالكثير من الآيات والعبر وقصص الأنبياء وأخبارهم والتى تدعو إلى الاعتبار بمصائر الأمم السابقة والاتعاظ بما عوقبوا به بسبب مخالفتهم أمر ربهم، لافتا إلى أهمية الإعتبار والتفكير والتدبر وأن نأخذه منهجاً للحياه لما له من أثر طيب فى تقوية الإيمان وتوسعة المدارك وجلب محبة الله والخوف منه والرجاء فى عفوه ورحمته، داعياً المولى عزوجل أن يجعلنا من أولى الألباب وأهل البصيرة والاعتبار وأن يحفظ بلادنا الحبيبة بالأمن والاستقرار.

من ناحيته، قدم المحافظ، الشكر للقائمين على هذا الصرح الدينى العريق، معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم وتقديم خدمات التوعية والتثقيف الدينى، مشيدا بحجم الأعمال المنفذة بالمسجد والذى يعد طرازاً معماريا متميزا وفريدا وفق أحدث التصميمات المعمارية الحديثة وذلك ضمن الخطة الشاملة التى تنتهجها وزارة الأوقاف فى ظل رؤية القيادة السياسية.

وثمن المحافظ دور وزارة الأوقاف فى المساهمة فى منح الأراضى لإقامة مشروعات ذات النفع العام بالمحافظة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " مشيدا بالدور المجتمعى للوزارة فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهلهم تحقيقاً لمبدأ التكافل الإجتماعى وذلك فيما يخص مشروع صكوك الأضاحى الرائد.

وقدم وزير الأوقاف، الشكر لمحافظ المنوفية على هذه الدعوة الكريمة والتى تأتى فى إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة الأوقاف المصرية ومحافظة المنوفية فى ظل توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ولفت إلى أهمية دور الوزارة فى إعمار بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى، حيث تم اليوم افتتاح 17 مسجداً على مستوى الجمهورية، لافتاً إلى أنه بناءً على تكليفات القيادة السياسية بشأن توزيع الصكوك على مدار العام ضمن برنامج الحماية المجتمعية بالتنسيق مع وزارة التضامن الإجتماعى، سيتم ابتداءً من أول سبتمبر الحالى التوزيع على 100 ألف أسرة شهرياً وسيصل إليهم اللحوم إلى مختلف مواقعهم.

يذكر أن مسجد "العفيفى" بمركز الباجور يعد مسجداً تاريخياً وقد أسس بالقرن السابع عشر فى عام (1735) م، ومر المسجد بعدة مراحل إنشائية مختلفة وجرت توسعته وترميمه بعام (1972) م وصولاً إلى مرحلة إحلاله وتجديده بالجهود الذاتية عام (2021)م تحت إشراف وزارة الأوقاف وبتكلفة تقدر بـنحو 7 ملايين جنيه، ويتكون المسجد من دورين على مساحة (550)م2، ويعتبر هذا المسجد أقدم مساجد القرية وثانى المساجد ضما للأوقاف بمحافظة المنوفية عام (1903).