- 1/2
- 2/2
وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.
وأشار البيان إلى أنه سبق و قد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى، ومنها هذا المعبر غير الشرعى وغير القانونى رغم وجود مزلقان شرعى للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعى.
وأهابت الهيئة، بقائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أى معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك فى إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. السكة الحديد: سقوط ضحايا فى حادث قطار 175 ركاب «أبو كبير - الصالحية» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.