عاجل.. السكة الحديد: سقوط ضحايا فى حادث قطار 175 ركاب «أبو كبير - الصالحية»

جدة - نرمين السيد - أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء مسير قطار رقم 175 ركاب "أبو كبير - الصالحية" صباح اليوم فى المسافة ما بين فاقوس وأكياد بالكيلو 20/800 فوجئ قائد القطار بسيارة ميكروباص تحمل رقم (7945 وهج) تعبر السكة من مكان غير شرعى وغير معد للعبور رغم وجود مزلقان شرعى للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المكان غير المعد للعبور.





وأوضحت الهيئة فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق السارينة أكثر من مرة وحاول قائد القطار الرباط إلا أن سائق الميكروباص أصر على العبور مما أدى إلى الاصطدام بها، مشيرة إلى أن ذلك أدى إلى وجود إصابات ووفيات وتم إبلاغ الشرطة والأجهزة المعنية فى حينه وتم القبض على سائق الميكروباص أثناء محاولته للهروب.

وأشار البيان إلى أنه سبق و قد قامت هيئة السكك الحديدية بالتنسيق مع المجالس المحلية وشرطة النقل والمواصلات بغلق هذا المعبر أكثر من مرة وكان آخرها بتاريخ 3/8/2022 إلا أن الأهالى وسائقى المركبات يقومون برفع الحواجز وفتح تلك المعابر الغير قانونية مرة أخرى، ومنها هذا المعبر غير الشرعى وغير القانونى رغم وجود مزلقان شرعى للعبور بالكيلو 21/600 مزلقان أكياد وعلى مسافة 800 متر من هذا المعبر غير الشرعى.

وأهابت الهيئة، بقائدى المركبات والأهالى باستخدام المعابر الشرعية للعبور وعدم إقامة أى معابر غير شرعية على خطوط السكك الحديدية وعدم فتح المعابر غير الشرعية عند إغلاقها من الجهات المختصة حتى لا يتسبب ذلك فى إزهاق الأرواح وتعريض حياة المواطنين للخطر وتعطيل مسير القطارات.