وزير الأوقاف: افتتاح 16 مسجدا جديدا بعد الانتهاء من تطويرها

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن اليوم الجمعة يشهد افتتاح 16 مسجداً جديداً بعد الانتهاء من تطويرها بمختلف مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية من بينهم مسجد العفيفى بناحية ميت عفيف بمركز الباجور، بالإضافة إلى مسجد الرحمة بناحية سلكا، ومسجد الشهيد هانى هوانة بقرية ميت خلف بمركز شبين الكوم.





جاء ذلك خلال زيارته لمحافظة المنوفية حيث استقبله المحافظ إبراهيم أحمد أبو ليمون بمكتبه بديوان عام المحافظة، بحضور عماد يوسف السكرتير العام، وفضيلة الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية على هامش افتتاح مسجد العفيفى بقرية ميت عفيف مركز الباجور عقب الإنتهاء من إحلاله وتجديده.

وقدم الوزير الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه الكامل للدعاة والأئمة والرعاية فى تنفيذ البرنامج الصيفى للطفل بالمحافظة.

ومن جانبه أشاد المحافظ بجهود وزارة الأوقاف فى تنفيذ خطة إحلال وتجديد وتجهيز بيوت الله، فضلاً عن دورها المجتمعى فى دعم الأسر الأولى بالرعاية والمساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل تلك الأسر تحقيقاً لدعم مبدأ التكافل الاجتماعى.

وخلال اللقاء تسلم المحافظ الدفعة الخامسة من مشروع "صكوك الإطعام" أمام مقر ديوان عام المحافظة والذى أطلقته وزارة الأوقاف تفعيلاً للدور المجتمعى، بحضور مديرى مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بالمنوفية.

حيث سيتم توزيع 2 طن لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بالقرى الأكثر احتياجاً بنطاق المحافظة ليصبح إجمالى ما تم توزيعه بنطاق المحافظة 10 أطنان لحوم حتى الآن وذلك بالتنسيق بين مديريات الأوقاف والتضامن الاجتماعى بالمحافظة وفقا لكشوف الاستحقاق المعدة لوصول الدعم لمستحقيه تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.