ضياء رشوان: مجلس أمناء الحوار الوطني وحده من سيختار المقررين والمقررين المساعدين في اجتماعه المقبل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 02:28 مساءً - صرح ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني بأن كل اجتماعات مجلس أمناء الحوار يتم الإعلان عنها قبل انعقادها ويفتح المجال كاملا أمام كل وسائل الصحافة والإعلام لمتابعتها مباشرة في مقر انعقادها أثناء الانعقاد وبعده، وأكد أنه لا يوجد في لائحة مجلس الأمناء ومدونة سلوكه ولا ممارساته مفهوم "الاجتماع السري".

واكد المنسق العام للحوار الوطني، أن الأمانة الفنية للحوار قد تلقت ترشيحات العديد من الأطراف المشاركة فيه وبعض اعضاء مجلس الأمناء، لتولي مهام المقررين والمقررين المساعدين للجان النوعية والفرعية الثمانية عشر. واوضح المنسق العام انه سيتم طرح كل هذه الترشيحات وما سيرد للمجلس من أعضاءه وأطراف الحوار، في اجتماع المجلس المقرر يوم الاثنين القادم 5 سبتمبر، لاختيار الأنسب منها لتولي هذه المهام بتوافق وقرارات مجلس الأمناء.

وأنهى المنسق العام للحوار الوطني تصريحاته بأن مجلس امناء الحوار يؤكد دوما على احترامه لحق الرأي العام في المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، لأن هذا الحوار ملك للمجتمع المصري كله بمختلف قواه وأطيافه ومكوناته، ولذلك فلا طريق له سوى العلانية والشفافية ولا مجال في ظلهما لأي حديث أو مجرد إشارة لأي شيء يمكن وصفه بالسري.