مستشفيات «الصحة» فى الإسكندرية ومطروح تقدم 1.7 مليون خدمة خلال 3 أشهر

جدة - نرمين السيد - قدمت مستشفيات محافظتى مطروح والإسكندرية، خدماتها لزائرى المحافظتين، والمقيمين بهما خلال الثلاثة أشهر الماضية (يونيو، يوليو، أغسطس)، ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، للتأمين الطبى خلال فصل الصيف، تزامنًا مع زيادة أعداد المترددين على المدن الساحلية.





وعلم «دوت الخليج» من مصادره، أن إجمالى الخدمات الطبية التى قدمتها مستشفيات وزارة الصحة والسكان فى محافظتى مطروح والإسكندرية، خلال الثلاثة أشهر الماضية، بلغت مليون و740 ألف خدمة طبية، متضمنة 8 آلاف و354 عملية، ذات مهارة كبرى وصغرى ومتوسطة.

وبلغت الخدمات الطبية التى قدمتها وزارة الصحة والسكان، عبر 15 مستشفى فى محافظة الإسكندرية، 675 ألفًا و548 خدمة، من ضمنها إجراء 5 آلاف و215 عملية كبرى ومتوسطة وصغرى.

واستقبلت العيادات المتنقلة المتواجدة فى محيط أماكن التجمعات بالإسكندرية والساحل الشمالى، خلال تلك الفترة، والبالغ عددها 11 عيادة، نحو 5 آلاف و70 مترددا لتلقى الخدمة فى مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تقديم الخدمات الطبية لـ1766 مترددًا على القوافل العلاجية للمستشفى الميدانى بمارينا، والذى تم تجهيزه لحين الانتهاء من تطوير مستشفى مارينا المركزى.

وخلال الفترة ذاتها المشار إليها، تعاملت سيارات الإسعاف مع 3 آلاف و506 بلاغات، حيث جرى تقديم الخدمات الإسعافية ونقل الحالات للمستشفيات من خلال 254 سيارة إسعاف.

جدير بالذكر أن محافظة مطروح تضم 9 مستشفيات تابعة لوزارة الصحة، وتشمل (العلمين النموذجى، مطروح العام، الحمام المركزى، الضبعة المركزى، سيوة المركزى، النساء والتوليد، الأطفال التخصصى، رأس الحكمة المركزى، النجيلة المركزى).