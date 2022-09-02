أكاديمية الشرطة تستضيف مؤتمر المسؤولين عن «حقوق الإنسان» بوزارات الداخلية

جدة - نرمين السيد - بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. وتُعد استضافة وزارة الداخلية للمؤتمر ورئاسة فعالياته تقديرا من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر العربى، وتكريساً لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة والتى كانت مصر فى مقدمة الدول التى حرصت على تطبيقها فى مختلف المناحى الأمنية. جاء ذلك فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادئ تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر 2030 بهدف تحقيق المزيد من تعزيز واحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وترسيخاً لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم الحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع.

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