«الداخلية» تستضيف المؤتمر الثامن للمسؤولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 01:26 مساءً - فى إطار الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى "رئيس الجمهورية" والتى تتضمن المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان فى الدولة، وذلك بالتكامل مع المسار التنموى القومى لمصر الذى يرسخ مبادىء تأسيس الجمهورية الجديدة ويحقق أهداف رؤية مصر ٢٠٣٠ ، بهدف تحقيق المزيد من تعزيز وإحترام جميع الحقوق المدنية والسياسية والإجتماعية والإقتصادية والثقافية وترسيخاً لما تقوم به الدولة فى مجالات دعم الحقوق والحريات لجميع فئات المجتمع.

وتستضيف وزارة الداخلية المؤتمر الثامن للمسئولين عن حقوق الإنسان بوزارات الداخلية العربية بمقر أكاديمية الشرطة خلال الفترة من 5-8 سبتمبر 2022 بمشاركة ممثلى الدول الأعضاء بمجلس وزراء الداخلية العرب وعدد من المنظمات العربية والأجنبية المعنية بحقوق الإنسان ، وكذا المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وتُعد إستضافة وزارة الداخلية للمؤتمر ورئاسة فعالياته تقديراً من الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب لدور مصر العربى، وتكريساً لإعلاء قيم ومفاهيم حقوق الإنسان فى المجالات الأمنية المختلفة والتى كانت مصر فى مقدمة الدول التى حرصت على تطبيقها فى مختلف المناحى الأمنية.