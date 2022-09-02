فريق «حياة كريمة» يتفقد 16 مشروعا بقرية الدكة فى أسوان (صور)

جدة - نرمين السيد - واصل فريق مبادرة حياة كريمة جولاته الميدانية تنفيذا لتكليفات أشرف عطية محافظ أسوان بالمتابعة المستمرة لنسب ومعدلات التنفيذ بمشروعات المبادرة الجارية بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.





صرح بذلك المهندس ناحج مصطفى رئيس لجنة حياة كريمة بأسوان، مؤكدا تنفيذ 16 من المشروعات الجارية بقرية الدكة بمركز نصر النوبة والتى تشمل 6 توابع تضم حوالى 18 ألف نسمة، مشيرا إلى تفقد مشروع رفع كفاءة مدرسة عبد الستار ميرغنى الإعدادية بدابود، ومشروع رفع كفاءة مكتب بريد أمبركاب بنسبة 100 % لكل منهما، بينما بلغت نسبة التنفيذ 95 % بمشروع إنشاء وحدة إسعاف دابود، ومشروع إنشاء مركز شباب كشتمنة شرق.



كما أوضح المهندس ناجح مصطفى بأنه تم تفقد مشروعات مد شبكات الإنحدار والوصلات المنزلية وغرف التفتيش بكشتمنه، وإنشاء المبنى الإدارى لمركز شباب دابود، وتطوير مدرسة الدكة الإبتدائية بنسبة 85 % لكل مشروع، بالإضافة إلى تفقد مشروعات إنشاء مجمع الخدمات الحكومية والمجمع الزراعى، وإنشاء المبنى الإدارى والملعب الخماسى بمركز شباب الأمبركاب، وأيضا مشروع تطويرنادى الشبان المسلمين بدابود بنسبة 80 % لكل مشروع، وخلال الجولة التفقدية إستمع فريق حياة كريمة لعدد من المشكلات والمطالب الجماهيرية ومنها تضرر الأهالى من إنقطاع خدمة الإنترنت بالقرية نتيجة أعمال الحفر الجارية، وتم التواصل مع مسؤولى الشركة المصرية للإتصالات لحصر خطوط الإنترنت المتضررة وإصلاحها على التوالى.



كما رصد فريق حياه كريمة عددا من الملاحظات ومنها تدنى نسب التنفيذ فى بعض المدارس ومراكز الشباب وكذلك محطات الرفع حيث سيتم عرض تقرير مفصل عن كل الملاحظات وعرضها فى الاجتماع الدورى برئاسة محافظ أسوان من أجل إعطاء التعليمات واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتلافى تلك الملاحظات وتذليل العقبات لدفع معدلات العمل وضمان الانتهاء من مختلف المشروعات فى المواعيد المحددة لها.