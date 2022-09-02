حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص بالشرقية.. السكة الحديد: معبر غير شرعى

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد مصدر بهيئة السكة الحديد، أن معبر قرية كفر أكياد مركز فاقوس بالشرقية، والذى شهد حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص غير شرعى وتم غلقه منذ ايام وتحرير محضر بذلك، وتم اعادة فتحه مرة أخرى من قبل السائقين، ما عرض حياة الركاب للخطر.

ولقى شخصان مصرعهما فيما أصيب 9 بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد فى حادث اصطدام قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية كفر اكياد مركز فاقوس وتم نقل الجثث والمصابين إلى المستشفى وجارى تحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية أخطارا يفيد ورود بلاغا بوقوع حادث تصادم قطار بسيارة ميكروباص أمام مزلقان قرية أكياد البحرية دائرة مركز فاقوس، وأسفر عن مصرع سيدة وابنتها وإصابة 9 آخرين وتم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى فاقوس.