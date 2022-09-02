رابطة الأندية تؤكد على إنطلاق موعد الدوري فى موعده ولا يوجد نية لتأجيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 2 سبتمبر 2022 12:29 مساءً - أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المحترفة، أن الدورى سينطلق فى موعده المحدد مسبقا 16 أكتوبر، ولا يوجد نية لتأجيل موعد بدايته كما تردد مؤخراً.

وكشف دياب، فى تصريحات تليفزيونية، أن الدورى سيبدأ فى أكتوبر وينتهى فى يونيو، ولن يكون هناك ضغط فى المباريت كما حدث فى الموسم المنقضى، خاصة أن انتهاء الموسم في يونيو سيحل العديد من الازمات التي واجهت الدوري في المواسم الماضية منها القيد وتحديد الفرق الأربعة المشاركة في البطولات الأفريقية.

فى سياق مغاير حدد مجلس اتحاد الكرة رسوم المشاركة فى بطولتى الدورى والكأس، الخاصة بموسم 2022-2023، الذى ينطلق أكتوبر المقبل.

وقرر مجلس إدارة الجبلاية رسوم المشاركة في الدوري المصري بـ 100 ألف جنيه، كما يدفع كل فريق من القسم الأول 50 ألف جنيه للمشاركة في كأس مصر، وباقي الأندية 10 آلاف جنيه لكل لنادٍ.

ونصت لائحة الموسم الجديد على أن يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول مليون ومائة وخمسون ألف جنيه للحكام بواقع 575 ألف جنيه في فترة القيد الأولى ومثلها في الثانية.

كما يسدد كل نادٍ من أندية القسم الأول 100 ألف جنيه تقسم على دفعتين متساويتين مع كل فترة تسجيل.