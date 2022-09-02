1.3 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار منذ انطلاقها

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة والسكان، إجراء مليون و334 ألفا و405 عمليات جراحية، ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى، لإنهاء قوائم الانتظار، ومنع تراكم قوائم جديدة فى التدخلات الجراحية الحرجة التى تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو عام 2018.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تابعت أكثر من 34651 حالة، بعد إجراء العمليات، خلال الفترة من يناير إلى أغسطس 2022، بالإضافة إلى استقبال 29852 طلب خدمة، خلال نفس الفترة، إلى جانب متابعة عدد 5473 حالة تأجيل بناء على الحالة الصحية.

وأضاف - فى بيام اليوم الجمعة- أن المبادرة تشمل جراحات (القلب، العظام، الرمد، الأورام، القساطر المخية، قسطرة القلب، المخ والأعصاب، زراعة الكلى، زراعة الكبد، زراعة القوقعة)، لافتا إلى توزيع المرضى مركزياً على المستشفيات التابعة للمبادرة، لضمان حصولهم على الخدمة الطبية بأقصى سرعة ممكنة.

وتابع أن خدمات مبادرة رئيس الجمهورية لإنهاء قوائم الانتظار، مجانية بالكامل، والمريض لا يتحمل أى أعباء مادية، حيث أن المبادرة قائمة على تخفيف معاناة غير القادرين، وإجراء الجراحات العاجلة والحرجة بأعلى جودة وفى أسرع وقت ممكن.

ونوه باهتمام الوزراة برفع مستوى الأداء بالمستشفيات لتقديم أفضل خدمات طبية للمرضى، من خلال التدريب المستمر للكوادر الطبية وتزويد المستشفيات بالمستلزمات والأجهزة الحديثة اللازمة لإجراء التدخلات الجراحية، بالإضافة إلى التطوير المستمر للنظام المميكن الخاص بالعمل فى المبادرة لتسهيل متابعة واستخراج البيانات.

جدير بالذكر أن المبادرة ساهمت منذ إطلاقها فى تفعيل منظومة إلكترونية موحدة تربط بين الجهات المُصدرة لقرارات العلاج سواء على نفقة الدولة، أو التأمين الصحى، بناء على السعة الاستيعابية لكل مستشفى مع إمكانية تحويل الحالات بين القطاعات المقدمة للخدمة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المرضى الذين يحتاجون لتدخلات جراحية من العمليات التى تشملها المبادرة، بالتسجيل على الموقع الإلكترونى المخصص لمتابعة حالات مبادرة القضاء على قوائم الانتظار، http://wlms.smcegy.com/، منوهة إلى استقبال استفسارات وبيانات المواطنين عبر الخط الساخن 15300.