عاجل.. الحكومة: لا صحة لوجود نقص فى السلع الاستراتيجية بالأسواق

جدة - نرمين السيد - نفى مجلس الوزراء، ما انتشر فى بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى، من أنباء بشأن نقص السلع الاستراتيجية فى الأسواق والمنافذ التموينية على مستوى الجمهورية تأثراً بالأزمة الاقتصادية العالمية.





وتواصل المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتى نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص فى السلع الاستراتيجية فى الأسواق والمنافذ التموينية، مُشددةً على توافر السلع الأساسية والاستراتيجية بشكل طبيعى، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بكافة الأسواق وجميع فروع المجمعات الاستهلاكية وبقالى التموين وفروع مشروع جمعيتى. وأشارت إلى توافر مخزون استراتيجى من السلع الأساسية والاستراتيجية يتجاوز 6 أشهر، مؤكدةً على شن حملات تفتيش دورية على الأسواق، لمنع أى ممارسات احتكارية أو تلاعب بالأسعار.

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