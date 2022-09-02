القاهرة تسترد مليونا و700 ألف متر ضمن الموجة 20 لإزالة التعديات

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن محافظة القاهرة احتلت الصدارة بين محافظات الجمهورية فى استرداد الأراضى "أملاك الدولة" خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 لإزالة التعديات حيث نجحت الأجهزة التنفيذية بها فى استرداد ما يقارب مليونا و700 ألف م2 من أراضى البناء.





وأكد محافظ القاهرة أن هذه الإزالات تأتى تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالعمل بكل حزم لترسيخ دولة القانون والتصدى بكل قوة لملف البناء المخالف والتعديات على الأراضى أملاك الدولة ونهر النيل والأراضى الزراعية ورصد أشكال التعديات على المجارى المائية وإزالتها فى مهدها.

وأكد محافظ القاهرة أن ملف إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة يأتى فى مقدمة أولويات أجهزة محافظة القاهرة من أجل ترسيخ هيبة الدولة وتطبيق القانون وتفعيله على الجميع دون تمييز واسترداد حق الشعب والقضاء تمامًا على ظاهرة وضع اليد والتعدى على أملاك الدولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة لحماية أملاك الدولة بالمحافظة والأجهزة المعنية للتعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء التابعة للمحافظة أو التابعة لجهات الولاية الأخرى وإزالتها على الفور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع عودتها مرة أخرى والحفاظ على كافة الأراضى التى تم استردادها، مؤكدًا أنه يجرى تنفيذ باقى حالات الإزالة المستهدفة بالموجة 20 طبقًا للخطة الموضوعة ومواعيدها المحددة بالتنسيق مع قوات إنفاذ القانون.

وأشار المهندس صلاح مرزوق، مدير عام جهاز حماية أملاك الدولة بمحافظة القاهرة، أنه تم خلال المرحلة الأولى من الموجة 20 تنفيذ 133 حالة إزالة خاصة بالمحافظة وجهاز حماية النيل، ووزارتى الزراعة وقطاع الأعمال، وشركة الصرف الصحى، ووزارة التربية والتعليم، وهيئة الأبنية التعليمية والطرق والكبارى.