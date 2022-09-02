عاجل.. التعليم العالى تعلن مد فترة قبول الشهادات المعادلة

جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، أعلن مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد مد فترة قبول الشهادات المعادلة حتى يوم 12 سبتمبر المقبل، نظرًا لتأخر صدور بعض الشهادات المعادلة، وذلك حرصًا على مصالح الطلاب، وتمكينهم من التنسيق بالجامعات الحكومية.

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