القوى العاملة: توجيهات بالمتابعة الدورية للتحقق من فرص العمل

جدة - نرمين السيد - أرسلت الادارة المركزية للتشغيل ومعلومات وسوق العمل بوزارة القوى العاملة خطابا إلى كافة مديرى المديريات التابعة لها بالمحافظات، لحثهم على المتابعة الدورية للشركات التى تعلن عن فرص عمل للشباب، والتى يتم الإعلان عنها فى النشرة القومية للتوظيف التى تصدرها الوزارة.





وطلبت الإدارة المركزية - فى بيان صادرة عن الوزارة اليوم الجمعة - من المديريات المتابعة المستمرة لحين استلام راغبى العمل فرصة عمله اللائقة والحقيقية وإرسال ما يفيد ذلك إلى الإدارة فى مدة أقصاها شهر من تاريخ الإعلان.

وأشارت إلى أن ذلك يأتى فى إطار توجيهات من وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بهدف تحقيق المصداقية وتوفير فرص عمل حقيقية ومستمرة، خاصة مع اقتراب الإعلان عن النشرة القومية للتوظيف التى تصدر "بصفة دورية و نصف شهرية" عن الوزارة.

وأوضحت أن الوزارة تتلقى من شركات القطاع الخاص طلبات لشغل فرص عمل لديها وتقوم بالإعلان عنها من خلال النشرة، وأن وزير القوى العاملة منذ توليه المسؤولية فى الوزارة حرص فى كافة لقاءاته، على التوجيه المستمر للتحقق من صحة تلك الفرص، والمتابعة المستمرة من خلال المديريات والإدارة المركزية.