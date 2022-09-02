وزير الرى يتفقد أعمال الحماية بمخر سنور استعدادا لموسم السيول

جدة - نرمين السيد - رافق الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بنى سويف، وزير الموارد المائية والرى الدكتور هانى سويلم، خلال زيارته للمحافظة، صباح اليوم، لتفقد ومتابعة بعض المشروعات الجارى تنفيذها ضمن خطة الوزارة فى مجال الحمابة من أخطار السيول.





جاء ذلك فى حضور اللواء سامى علام السكرتير العام المساعد، المهندس نصر بركات البلاصى وكيل وزارة الرى، وهانى الجويلى رئيس مركز ومدينة بنى سويف، وعدد من قيادات الوزارة ومسؤولى الإدارات المركزية بمديرية الرى.

وتفقد وزير الرى ونائب المحافظ مشروع رفع كفاءة مخر سنور بشرق النيل، ضمن استعدادات المحافظة لموسم السيول من خلال تطوير مخرات السيول وأعمال الحماية، واستمعا لعرض عن الأعمال المنفذة بالمشروع، والتى تضمنت تبطين قاع المخر، وأعمال تأهيل ورفع كفاءة، شملت أعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة، بجانب تأمين خط الغاز الطبيعى المار بمنطقة المخر، وغيرها من الأعمال التى تم تنفيذها، بهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.



كما تفقد الوزير ونائب المحافظ الأعمال الجارى تنفيذها ضمن مكونات المشروع، والتى تتضمن إنشاء 8 بحيرات "أحواض تهدئة وترسيب" و8 حواجز ترابية بمخرج وادى سنور، باعتماد 286 مليون جنيه تقريبا، ضمن الحلول الفنية التى تستهدف دعم قدرة مخر سيل سنور للتصدى لمياه السيول الموسمية وتعزيز قدرة المخر للتعامل مع السيول.

وأوضح وزير الرى أن الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها"على مدار الساعة" برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول لتى تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة والذى يقوم برصد ومتابعة والتنبؤ بكميات ومواقع هطول الأمطار والسيول قبل حدوثها بـ 72 ساعة،وما يستتبعها من إجراءات لتحذير كافة الجهات التنفيذية المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأفراد والمنشآت من آثار الأمطار الغزيرة والسيول، ويتم تخفيض مناسيب المياه فى الترع الى أقصى إنخفاض يسمح بتشغيل محطات الشرب لإستيعاب مياه الأمطار، مع ضمان تشغيل المحطات ووحدات الطوارئ وخطوط التغذية الكهربية لها، والوصول للمناسيب الآمنة بالترع والمصارف، والمرور على المخرات لتأمين المواطنين والمدن والقرى والمنشآت والتأكد من جاهزيتها لاستقبال مياه الأمطار.



فيما أشار سلامة إلى تكليفات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم للأجهزة والجهات التنفيذية المعنية باستمرارمتابعة كافة أعمال الحماية من مخاطر السيول والأمطار وإعداد تقارير بشكل دورى متضمنة مستجدات الأعمال ونسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز،وأية عقبات قد تطرأ على سير الأعمال، لسرعة تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية وذات الصلة،مع تكثيف المرور الميدانى على مخرات السيول والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز،الموجودة بنطاق المحافظة، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد من جاهزيتها للحماية من تداعيات الأمطار الغزيرة، والسيول.