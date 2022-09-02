ضمن «حياة كريمة».. فحص 1100 مواطن خلال قافلة طبية بمركز كفر البطيخ فى دمياط

جدة - نرمين السيد - نظمت مديرية الصحة فى دمياط، قافلة طبية مجانية بعزبة أبو الفتوح التابعة لمركز كفر البطيخ، على مدار يومين، أسفرت عن توقيع الكشف الطبى وتقديم العلاج بالمجان لـ1100 حالة ضمن "حياة كريمة".





وقال وكيل وزارة الصحة فى المحافظة، الدكتور السيد عبد الجواد -فى تصريح اليوم الجمعة- إن القافلة ضمن عدة تخصصات طبية فى جميع المجالات ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان. وأضاف أنه جرى تحويل 16 حالة من بينهم، لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد 3 حالات اخرى، فضلا عن إجراء 316 تحليلا والكشف بالأشعة لعدد 24 حالة. وأوضح أن القافلة تأتى ضمن سلسلة القوافل التى يتم تنفيذها تباعا بقرى المحافظة، وذلك تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وفى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

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