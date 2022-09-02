جدة - نرمين السيد - وأضاف الوزير -فى تصريحات اليوم الجمعة- أن إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف، عن الفترة من أول أغسطس وحتى نهاية الشهر سجل مبلغًا وقدره 149 مليونا و852 ألفا و350 جنيها، بزيادة قدرها 27 مليونا و259 ألفا و688 جنيها، وبنسبة تقدر بنحو 22.2%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى الماضى 2021 /2022، وأيضا بزيادة قدرها 58 مليونا و282 ألفا و182 جنيها، وبنسبة قدرها 63.6%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020/ 2021.
كما بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من أول يوليو وحتى 31 أغسطس 2022 مبلغًا وقدره 283 مليونا و876 ألفا و921 جنيها، بزيادة قدرها 61 مليونا و231 ألفا و734 جنيها، بنسبة قدرها 27.5%، عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى 2021 / 2022، وبزيادة قدرها 103 ملايين و779 ألفا و807 جنيهات بنسبة قدرها 57.6%، عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالى 2020/ 2021.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هيئة الأوقاف تسجل رقما قياسيا جديدا فى الأرباح والإيرادات للشهر الثانى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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