وزير القوى العاملة: نحرص على استقلالية التنظيم النقابى ودعم دوره

جدة - نرمين السيد - وأشار الوزير، إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر أحد أضلع العملية الإنتاجية، وأن الحفاظ على استقلاليته وتفعيل دوره واشراكه فى القرارات والتشريعات واللوائح التى تخص العمال يأتى فى أولويات الوزارة كون ذلك يتماشى أيضا مع المعايير المحلية والعربية والدولية التى تحث على الحوار الاجتماعى بين الشركاء المعنيين بملف العمل والعمال، من أجل المزيد من الاستقرار فى مواقع العمل، وبالتالى زيادة الإنتاج وخدمة عملية التنمية.

جاء ذلك خلال استقبال وزير القوى العاملة حسن شحاتة، وفد من مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورؤساء نقابات عمالية عامة برئاسة محمد جبران رئيس "الاتحاد"، بحضور ممثلى العمال فى مجلسى النواب والشيوخ من أعضاء "الاتحاد" ومجلس إدارته، وذلك للتباحث بشأن بعض الملفات ذات الاهتمام المشترك، خاصة الاستعدادت الجارية للمشاركة فى الدورة الثامنة والأربعين لمؤتمر العمل العربى المقرر انعقاده خلال الفترة من 18 حتى 25 سبتمبر المقبل بالقاهرة- دولة المقر لمنظمة العمل العربية- بمشاركة 21 دولة عربية، وكذلك الاستعدادات للترتيب لاستضافة الدورة 43 للمجلس العام لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية،والتى سيشارك فيها ما يقرب من 100 شخصية نقابية عمالية من القارة السمراء ، خلال الفترة من 17 وحتى 20 أكتوبر المقبل.

وجدد الوفد العمالى المشارك فى الاجتماع تهنئته للوزير حسن شحاتة على ثقة القيادة السياسية وتكليفه بمهمة حقيبة وزارة القوى العاملة، مؤكدين ثقتهم فى قدرته على إنجاز المهام الموكلة إليه.

وأكدوا حرصهم على التعاون والتنسيق والتواصل مع الوزارة من أجل مكتسبات وحقوق مشروعة أكثر للعمال، كما أن التوازن والعدالة فى علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة "حكومة وأصحاب أعمال وعمال"، يحقق الاستقرار وزيادة الإنتاج ويخدم برامج التنمية فى إطار الجمهورية الجديدة.

ووجه الوفد العمالى الدعوة إلى الوزير شحاتة؛ لحضور أول اجتماع للجمعية العمومية للاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بداية الدورة النقابية الجديدة 2022-2026 والمقرر عقدها الأسبوع المقبل.