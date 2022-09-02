جدة - نرمين السيد - أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حملة لمساعدة الطلاب الناجحين فى الثانوية العامة 2021-2022، لاختيار الكلية المناسبة لهم، من خلال عرض الأقسام والتخصصات فى كل كلية، وكذا فرص العمل بعد التخرج، مع ربط كل ذلك بالتنسيق المعلن من وزارة التعليم العالى.





فى هذا السياق، نشر المركز الإعلامى لجامعة الأزهر، "إنفوجرافا" تضمن المستندات المطلوبة من الطلاب الوافدين المتقدمين للالتحاق بجامعة الأزهر للعام الجامعى 2022-2023. وأعلنت جامعة الأزهر عن فتح باب التنسيق الأحد الماضى، لطالبات الثانوية العامة الراغبات فى التقديم فى كلية الترجمة الفورية بالجامعة. وأفادت الجامعة - فى بيان بأن الفئات المستفيدة "المستنفذين السنوات السابقة - المعادلات - تخصص القراءات"، مشيرة إلى أن التنسيق سيستمر حتى يوم 8 سبتمبر المقبل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستندات المطلوبة من الوافدين للالتحاق بجامعة الأزهر (إنفوجراف) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.