وزيرة الهجرة تبحث مع البنك المركزى التعاون لتقديم تيسيرات للمصريين بالخارج

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة الدولة للهجرة السفيرة سها جندى مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزى حسن عبد الله تعزيز التعاون لتقديم التيسيرات للمصريين بالخارج عبر مختلف الأوعية الادخارية وطرح المحفزات التى تحقق زيادة مشاركتهم بالمشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويسهم فى زيادة مساهمة المغتربين فى الاقتصاد القومى.





وذكر بيان لوزارة الهجرة، اليوم الجمعة، أن هذا اللقاء، الذى عقد بمقر البنك، ناقش عددا من المبادرات والمقترحات والطلبات التى تم طرحها خلال المؤتمر الثالث للكيانات والمصريين بالخارج، والذى نظمته وزارة الهجرة بالعاصمة الإدارية الجديدة منتصف شهر أغسطس الماضى.

وقالت السفيرة سها جندى "إن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية للاقتصاد الوطنى، بمدخراتهم من تحويلات بالعملة الصعبة"، مشيرة إلى التقارير الصادرة عن البنك الدولى حول التوقعات بزيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج ومن جانب المهاجرين فى ظل تزايد الصعوبات المتأثرة من المتغيرات على المستوى العالمى، مؤكدة أن المواطن المصرى بطبعه شديد الانتماء والارتباط بوطنه الأم.

ونقلت وزيرة الهجرة لمحافظ البنك المركزى طلبات المصريين بالخارج بطرح أوعية ادخارية تستوعب مدخراتهم وتضمن عائدا متميزا وتوفير تيسيرات فى التحويل من الدول التى يقيمون بها على اختلاف تنوع تواجدهم سواء بدول الخليج أو أوروبا والولايات المتحدة ومختلف دول المهجر.

وأضافت الوزيرة أن هناك إشادة من المصريين بالخارج بالقرارات التى أصدرها محافظ البنك المركزى لطمأنة المستثمرين، واجتذاب رؤوس أموال فى الفترة الحالية وما تمثله من عوامل تحفيز وتيسير على التعاملات النقدية، مؤكدة ثقة المواطنين فى المشروعات والمبادرات المختلفة التى تطلقها الدولة فى مختلف المجالات وفى مقدمتها الاستثمار العقارى والبنكى.