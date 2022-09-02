توجيه الرئيس بالتعاون مع شركة «كوبيلوزيس» اليونانية للكهرباء يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - تحت عنوان الرئيس: تعاون مع اليونان فى مشروعات إنتاج وتداول الطاقة النظيفة، قالت صحيفة الأهرام، وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بالإسراع فى بلورة التعاون المشترك مع شركة "كوبيلوزيس" اليونانية للكهرباء، لإقامة مشروعات إنتاج ونقل الطاقة النظيفة التى تخدم القارتين الإفريقية والأوروبية، وليس فقط مصر واليونان، وترسيخا لوضعية مصر كمحور ومركز إقليمى لتداول الطاقة بمختلف أنواعها.

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال استقبال الرئيس السيسى، أمس، ديميترى كوبيلوزيس، رئيس اتحاد شركات "كوبيلوزيس" اليونانية للكهرباء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الرئاسة، السفير بسام راضى، قوله إن اللقاء استعرض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال إنشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.

وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس اتحاد الشركات، أشاد بما حققته مصر خلال السنوات الماضية، بقيادة الرئيس السيسى، من إنجازات فى البنية الأساسية للدولة، وخاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكدا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء فى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان، وخاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حاليا فى مجال الطاقة.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان مدبولى يفتتح مجمع خدمات "تحيا مصر" بسيدى عبدالرحمن"، نقلت صحيفة"الأهرام" عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تأكيده أهمية أعمال التطوير الشامل التى يتم تنفيذها فى قرية سيدى عبد الرحمن، كنموذج شديد التميز للشراكة بين الدولة، ممثلة فى كافة أجهزتها، والمجتمع المدنى ممثلا فى صندوق "تحيا مصر" هذه المؤسسة العملاقة، التى أصبح لها أياد بيضاء فى كل ربوع الجمهورية، والقطاع الخاص، ممثلا فى شركة "إعمار مصر"، والعديد من شركات القطاع الخاص المصرية

وأوضحت الصحيفة أن ذلك جاء خلال افتتاح مدبولى مجمع خدمات "تحيا مصر" بقرية سيدى عبدالرحمن، التابعة لمدينة العلمين، التى أسهمت فى تطوير هذا الصرح الكبير وهو مجمع خدمات "تحيا مصر" بقرية سيدى عبد الرحمن، مشددا على أن الدولة المصرية قادرة على تكرار نموذج هذه المشروعات فى كل أنحاء الجمهورية، بالتوازى مع العمل الجارى بمشروع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" العملاق، الذى يتم تنفيذه على مستوى قرى الجمهورية.

وفى "الأخبار" وتحت عنوان" غدا.. انطلاق «تالتة تنسيق» وفرص للعلمى بالآداب والحقوق"، قالت الصحيفة، تعلن وزارة التعليم العالى خلال ساعات، نتائج تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للتنسيق الراغبين فى التحويل إلى كليات مناظرة أو غير مناظرة وذلك وفقا لنسبة الـ10% التى أقرها المجلس الأعلى للجامعات، والطاقة الاستيعابية للكليات.

وأضافت الصحفية، أنه من المنتظر أن تنطلق المرحلة الثالثة والأخيرة لتنسيق القبول بالجامعات الحكومية والمعاهد غدا.. مشيرة إلى أن إجمالى طلاب المرحلة الثالثة من الناجحين فى الثانوية العامة بالدور الأول يبلغ 66 ألفا و754 منهم 37 ألفا و630 طالبا من الشعبة العلمية و29 ألفا و124 من الشعبة الأدبية، علما بأن نتيجة ترشيحات المرحلة الثالثة (الدور الأول) سيتم إرجاء إعلانها حتى يتم تسجيل رغبات الطلاب الناجحين فى امتحانات (الدور الثانى) للثانوية العامة هذا العام، ثم يتم إعلان نتيجة ترشيحات المرحلة كاملة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتائج المرحلة الثانية أوضحت استمرار فرص طلاب شعب العلمى فى الالتحاق بالعديد من كليات الجامعات الحكومية من بينها أماكن بأقسام الانتساب فى 16 كلية آداب أبرزها عين شمس وحلوان، كما تتوافر أماكن لطلاب علمى فى معظم أقسام الانتساب بكليات الحقوق وكليات الخدمة الاجتماعية، والجامعات التكنولوجية وكليات السياحة والفنادق وكليات التربية النوعية، بخلاف الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات قدرات مثل كليات التربية الرياضية والتربية الفنية والموسيقية، وكذلك مختلف المعاهد العليا والمتوسطة باستثناء المعاهد الهندسية التى توقف القبول بها عند طلاب المرحلة الثانية، أما طلاب الشعبة الأدبية الملتحقين بالمرحلة الثالثة فتنحصر فرص التحاقهم بالكليات الجامعية فى عدد محدود جدا من الأماكن فى الكليات التى يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات قدرات مثل كليات التربية الرياضية والتربية الفنية والتربية النوعية شعب فنية وموسيقية، ويتاح لطلاب المرحلة الثالثة أدبى الالتحاق بالمعاهد الفنية التجارية المتوسطة، وكذلك الالتحاق بالمعاهد العليا.

وفى موضوع آخر، وتحت عنوان" انطلاق ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى شرم الشيخ"، نقلت صحيفة "الأخبار"، عن المستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تأكيده أن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تهدد سلامة واستقرار النظام المالى للدول، وما لذلك من تأثيرات سلبية على اقتصاداتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن المستشار أحمد سعيد خليل، أضاف فى كلمته أمام ملتقى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مدينة شرم الشيخ الذى ينظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى، بمشاركة 350 من خبراء المصارف من 16 دولة عربية وأجنبية - أن استضافة مصر لهذا الملتقى تأتى استجابة للتطور المستمر للآليات المتبعة لارتكاب مثل هذه الجرائم.

وأوضح أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقدر حجم المتحصلات الإجرامية التى يتم غسلها عالميا فى العام الواحد بنحو 2 تريليون دولار، وهو ما يمثل أكثر من عشرة أضعاف حجم المساعدات الإنمائية المتلقاة على مستوى العالم وفقا للإحصائيات الصادرة عن البنك الدولى خلال عام 2020.

وقال إن مـصـر تـدرك أن مواجهة مثل تلك الجرائم ليست بالأمر اليسير، وإنما يتطلب التصدى لها التعاون المكثف، وبذل الجهد الدؤوب على المستوى الوطنى والإقليمى والعالمى، موضحا أن مصر بإنشاء مجموعة من اللجان لضمان التواصل المستمر بين كافة الأطراف الفاعلة فى عملية المكافحة.

وبالانتقال إلى صحيفة"الجمهورية"، نجد أنها تقول تحت عنوان" ملاحق الثانوية تنجح بـ 88.7%"، اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أمس نتيجة الدور الثانى لطلاب شهادة إتمام الثانوية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022.

وأشارت إلى أن عدد المتقدمين لامتحانات الدور الثانى بلغ 157 ألفا و930 طالبا وطالبة، حضر منهم 156 ألفا و88 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 138 ألفا و475 طالبا وطالبة بنسبة 88.7%، وأن الوزارة أوضحت أنه سيتم الإعلان عن نتيجة الدور الثانى عبر الموقع الالكترونى لها.

وفى شأن مختلف، وتحت عنوان" مصر لم تأل جهدا فى دعم قضايا القارة السمراء"، ذكرت صحيفة"الجمهورية"، أن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أكد أن مصر لم تأل جهدا من أجل دعم قضايا قارتها الإفريقية منذ أن كانت فى طليعة المساندين والداعمين لتطلعات الشعوب الإفريقية الشقيقة من أجل نيل حريتهم واستقلالهم.

وأوضحت الصحيفة أن جبالى أشار إلى أن مصر سعت لترسيخ مقاربة تنموية إفريقية تعظم من التكامل الإفريقى المأمول وترسخ الاندماج القارى الكفيل بوضع القارة الإفريقية فى مكانتها المستحقة على الساحة الدولية، موضحا أن المجتمع الدولى يعانى من أشكال مختلفة ومتزامنة من التحديات المعقدة والمتشابكة وهـو مـا أنتج أمـواجـا من الصدمات الاقتصادية القاسية على العالم بأسره وعلى القارة الإفريقية على وجه الخصوص.

وأشارت إلى أن ذلك جاء خلال كلمة جبالى فى أعمال المؤتمر السنوى الـ11 لرؤساء البرلمانات الإفريقية، والمنعقد فى جنوب إفريقيا، وموضوعه الرئيسى "تعزيز المرونة فى التغذية والأمن الغذائى فى القارة الإفريقية": تعزيز نظم الأغذية الزراعية وأنظمة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل تسريع التنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية.

ونقلت الصحيفة عن جبالى تأكيده أن أزمة تفاقم تهديد الأمن الغذائى تعد فى صدارة الاهتمامات للقارة الإفريقية كونها تشكل تهديدا وجوديا للشعوب والمجتمعات الإفريقية، مشددا على أن الدولة المصرية حريصة على تقديم كافة أشكال الدعم والمعونة للأشقاء الأفارقة من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائى الإفريقى، كما أكد أن الـدولة المصرية تولى أهمية وأولوية خاصة للقضايا الإفريقية خلال استضافتها لأعمال الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخى "27 COP".

وبالانتقال إلى صحيفة"الشروق"، نجد أنها تقول تحت عنوان" "الصحة" تحدد قواعد العلاج على نفقة الدولة بمستشفيات الحميات والمؤسسات الأهلية"، أصدر وزير الصحة والسكان قرارا بتعديل القرار الوزارى رقم 290 لسنة 2010 بشأن إعادة تنظيم قواعد وإجراءات العلاج على نفقة الدولة.

وأوضحت الصحيفة أن التعديل تناول المادة الثامنة من القرار المشار إليه، واســتـمـر نـص الـفـقـرة الأولى منها والخـاصـة بإصـدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات الخاصة كما هو، حيث تنص على أنه لا يجوز أن يزيد ما يصدر من قرارات للعلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية الخاصة على 10% عشرة بالمائة من مجموع القرارات، شريطة أن تكون الخدمة العلاجية غير متوافرة بالمستشفيات الحكومية.

وأكدت أنه بموجب التعديل تمت إضافة فقرة ثانية للمادة الثامنة تجيز إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة بالمستشفيات والمراكز الطبية التابعة للجمعيات أو المؤسسات الأهلية، دون التقيد بالأحكام الواردة بالفقرة السابقة، وفقا لبروتوكولات تبرم فى هذا الشأن تنظم تقديم الخدمة بتلك المستشفيات والمراكز، شريطة أن تقدم خدمات العلاج على نفقة الدولة فى هذه الحالة بأسعار تقل بنسبة (20%) فأكثر عن الأسعار المحددة فى قوائم العلاج على نفقة الدولة، ويستثنى من ذلك كله قرارات العلاج الخاصة بحالات الطوارئ والحوادث المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014.

وعلى الصعيد العربى، وتحت عنوان" الأسرى الفلسطينيون ينتصرون على الاحتلال فى معركة الإضراب" قالت صحيفة "الشروق" أعلن الأسرى الفلسطينيون، أمس، وقف إضـراب جـمـاعـى عـن الـطـعـام فـى سجون الاحتلال الإسرائيلى بعد ساعات من بدئه، وذلك عقب تراجع إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفى لأسرى المؤبدات، فيما احتفت الفصائل الفلسطينية بتمكن الأسير خليل عواودة من انتزاع حريته بعد 172 يوما من الإضراب.

وقـال بـيـان صـادر عـن "لجـنـة الـطـوارئ الوطنية العليا للحركة الوطنية الأسيرة" إنه تقرر "وقف خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام لنحو ألف أسير بعدما تراجعت إدارة السجون عن قرارها بالنقل التعسفى لأسرى المؤبدات بشكل دوری".

واعتبر البيان أن "تراجع العدو عن إجراءاته إن دل على شيء فإنما يدل على أن هذا العدو لا يتراجع عن عدوانه إلا عندما يرى صمودنا ووحدتنا التى تتجسد فى كل مرة داخل قلاع الأسر".

وأوضحت الصحيفة أن الإضراب كان جزءا من الخطوات النضالية التى استأنفها الأسرى مؤخرا، رفضا لمحاولة إدارة السجون التنصل من التفاهمات التى تمت فى شهر مارس الماضى بشأن تحسين أوضاع احتجازهم.

وتعتقل إسرائيل زهاء 4500 أسير فلسطينى من بينهم 31 سيدة ونحو 175 قاصرا بينهم طفلة، وأكثر من 700 معتقل إدارى، حسب إحصائيات فلسطينية رسمية.

وفى"المصرى اليوم"، وتحت عنوان "بدء تنفيذ الدعم الجديد على بطاقات التموين"، قالت الصحيفة، بدأت وزارة التموين إبلاغ المواطنين المستحقين للدعم المؤقت الذى أعلنته الحكومة على البطاقة التموينية لمدة 6 أشهر، بهدف مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار، وذلك من خلال رسائل عبر "بون صرف الخبز" تشير فيها إلى قيمة الدعم المقدم للأسرة.

وأكدت الوزارة أن الدولة تتحمل دعما سلعيا بقيمة 64 مليون جنيه شهريا، حيث أقرت، أمس الأول، زيادة استثنائية على بطاقة التموين من 100 لـ300 جنيه، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بدلا من 100 جنيه، للأسر الأكثر احتياجا.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين، قوله، إن عدد المستفيدين من الدعم التموينى الاستثنائى يصل إلى 36 مليون مواطن، بعد مراجعة قواعد البيانات المتكاملة مع هيئة الرقابة الإدارية، لافتا إلى أن عدد بطاقات الأسرة الواحدة التى ستستفيد من الحزمة الإضافية بقيمة 100 جنيه يصل إلى نحو 7.7 مليون بطاقة، كما يصل عدد البطاقات التى تستفيد منها أسرتان أو 3 أسر بقيمة 200 جنيه إلى 332 ألفا و328 بطاقة.

وأضاف المصيلحى أن البطاقات المتضمنة أكثر من 3 أسر تبلغ 926 بطاقة، بإجمالى أكثر من 37 مليون مواطن مستفيد مسجلين على تلك البطاقات، بتكلفة تقدر بـ833 مليون جنيه شهريا زيادة، منوها بوجود 64 مليون مواطن مستفيدين من السلع التموينية بتكلفة 3 مليارات جنيه شهريا.

وفيما يتعلق بالشأن الاقتصادى، وتحت عنوان "المركزى": السيولة المحلية تنمو 15.2% وتسجل 6.7 تريليون" قالت صحيفة "المصرى اليوم"، ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفى إلى 6.708 تريليون جنيه بنهاية يوليو الماضی، مقابل 822. 5 تريليون بنهاية ديسمبر 2021 بارتفاع بقيمة 885.9 مليار، وكشفت بيانات البنك المركزى أن المعروض النقدى سجل 1.575 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2022، مقابل 1.380 تريليون فى ديسمبر الماضى.

وأوضحت الصحيفة أن الـنـقـد المـتـداول خـارج الجهاز المصرفى سجل 800,9 مليار بنهاية يوليو، مقابل 701.882 مليار بنهاية ديسمبر 2021، وفقا لبيانات البنك المركزى، بينما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية 774.428 مليار بنهاية يوليو، مقابل 680.464 مليار بنهاية ديسمبر 2021، فيما سجلت أشباه النقود 5.133 تريليون.

وسجلت الودائع لأجل بالعملة المحلية 4.262 تريليون، مقابل 3.789 تريليون بنهاية ديسمبر 2021، بينما بلغت الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية 871.071 مليار، مقابل 650.8 مليار بنهاية 2021، وارتفع إجمالى ودائع البنوك بالعملة الأجنبية بخلاف الحكومة إلى 871.071 مليار بنهاية يوليو الماضى، مقابل 825.650 مليار بنهاية ديسمبر 2021، بارتفاع بقيمة 220.2 مليار.