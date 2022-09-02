نشاط الرئيس فى أسبوع.. متابعة إجراءات مواجهة تغير المناخ ودعم كامل للعراق

جدة - نرمين السيد - مطلع الأسبوع الماضى، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح هشام السويفى رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد العزازى مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربى رئيس المكتب الاستشارى للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف الإنشائى لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية".

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذى الحالى لمشروعات حماية من السيول لمنطقة جنوب سيناء ومدينة شرم الشيخ، حيث وجه بمراعاة تطبيق مخطط هندسى محكم يحقق حماية المنطقة وكذلك الاستفادة من مياه السيول وتخزين مياها، مع مراعاة تناغم واتساق أية إنشاءات مع الطبيعة المميزة والفريدة لتلك البقعة الجغرافية.

كما تناول الاجتماع سير العمل بالمشروع القومى لتطوير الطرق والمحاور على مستوى الجمهورية، حيث وجه الرئيس باستكمال كافة مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالى حتى مدينة مرسى مطروح، وتزويده بكافة الخدمات المرورية على طول امتداده للحفاظ على سلامة المواطنين وسلاسة تنقلهم.

واجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع المنقضى ـ مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض جهود وزارة التعاون الدولى فى حشد التمويلات الإنمائية الميسرة المرتبطة بقضية تغير المناخ.

وعرضت الدكتورة رانيا المشاط، مسار التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى إطار "المنصة الوطنية الاستثمارية للمشروعات الخضراء والعمل المناخى"، والتى تعرف باسم "نوفى NWFE"، وتعتبر برنامجاً وطنياً ومنهجاً إقليمياً للربط ما بين القضايا الدولية للمناخ وقضايا التنمية، مع حشد التمويل الإنمائى الميسر لحزمة من المشروعات التنموية الخضراء ذات الأولوية بقطاعات الغذاء والمياه والطاقة فى اطار استراتيجية مصر الوطنية الشاملة للمناخ 2050، بهدف تحقيق نمو اقتصادى مستدام وتنمية منخفضة الانبعاثات وتعزيز البحث العلمى ونقل التكنولوجيا فى مجال تغير المناخ، وذلك فى إطار ما تقوم به وزارة التعاون الدولى لتعزيز فرص الاستفادة من التمويلات الإنمائية استعداداً للقمة العالمية للمناخ فى نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

إلى ذلك أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفياً مع الرئيس برهم صالح رئيس العراق الشقيق.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس أكد خلال الاتصال دعم مصر الكامل للعراق فى ظل الظروف الحالية، مشددا على ضرورة الالتزام بمسار الحوار والتفاهم وإعلاء المصلحة القومية للعراق فوق أى اعتبار حفاظاً على أمن واستقرار وسيادة البلاد، مع استعداد مصر بجانب الأشقاء العرب فى المساهمة فى أى جهد مشترك لإنهاء أى تصعيد ومواجهات.

وقال الرئيس: أتابع باهتمام الموقف الراهن بالعراق، وأحزننى ما آلت اليه التطورات الحالية فى هذا البلد الشقيق الذى تربطه بمصر أواصر تاريخية وطيدة من الأخوة والعروبة.. وإننى إذ أؤكد على دعم مصر الكامل لأمن واستقرار العراق وسلامة شعبه الشقيق، أدعو كافة الأطراف العراقية لتغليب المصلحة العليا لوطنهم من أجل تجاوز الأزمة السياسية عبر الحوار وبما يحقق الاستقرار والأمن والرخاء للعراقيين".

كما أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ خلال الأسبوع الماضى ـ اتصالا هاتفياً بـ مصطفى الكاظمى رئيس الوزراء العراقى.

وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع من خلال الاتصال تطورات الموقف الراهن على الساحة العراقية، معبراً عن وقوف مصر بجانب الشقيقة العراق ولدعم استقرارها وأمنها مع الاستعداد لبذل أى جهد من شأنه أن يحافظ على سلامة العراق ويفتح مسار الحوار، وإنهاء التصعيد الحالى.

وعبر مصطفى الكاظمى، عن شكره وتقديره للرئيس لحرصه واهتمامه بمتابعة الوضع فى العراق، وذلك فى إطار عمق العلاقة الطيبة التى تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، موضحاً المساعى والجهود الحالية لدعم مسارات الحوار والتلاقى.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى ـ الأسبوع الماضى ـ كلاوديو ديسكالزى، الرئيس التنفيذى لشركة إينى الإيطالية للبترول، وعدد من مسؤولى الشركة بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.

وصرح السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض نشاط الشركة الإيطالية الحالى والمستقبلى فى مصر فى مجالات استكشاف وانتاج الغاز والبترول، والتعاون فى مجال مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك ترسيخاً لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة بمختلف أنواعها.

ووجه الرئيس بمواصلة تعزيز التعاون المثمر مع شركة إينى الإيطالية، معرباً عن التقدير للشراكة القائمة مع الشركة وما تنفذه من أنشطة متعددة، وعن التطلع لمواصلة الشركة نشاطها فى مجال البحث والاستكشاف بهدف تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد مصر من قطاع الطاقة.

وفى إطار حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى، على متابعة الوضع فى العراق الشقيق، ثمن الجهود المخلصة التى أدت إلى تهدئة الأوضاع فى الشارع.

وقال الرئيس: "أقدر الجهود المخلصة من الأطراف العراقية ودعوات التهدئة من مختلف القوى السياسية بالبلاد لوقف التصعيد وأعمال العنف، والتى أدت إلى الاحتواء السريع للأزمة الأخيرة فى العراق الشقيق، متمنياً أن يتم استثمار تلك الجهود الصادقة للبناء عليها لتعزيز مسار الحوار بين الجميع من أجل سلامة العراق والحفاظ على مقدراته".

خلال الأسبوع الماضى، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتكليف عمرو عادل على حـسنى، بالقيام بأعمال رئيس هيئة الرقابة الإدارية.

كما أصدر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قرارا بتعيين اللواء حسن عبد الشافى - رئيس هيئة الرقابة الإدارية السابق- مستشاراً برئاسة الجمهورية.

كما أدى المستشار عدلى عبد الفتاح زايد اليمين الدستورية رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بالقصر الجمهورى بمدينة العلمين الجديدة.

إلى ذلك، منح الرئيس عبد الفتاح السيسى، المستشار عزت أبو زيد عبد الرحمن، رئيس هيئة النيابة الإدارية السابق، وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديراً لخدماته الجليلة للدولة.

كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، ديميترى كوبيلوزيس رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس اليونانية للكهرباء، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض التعاون لتنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة فى مصر، ونقلها إلى أوروبا عبر اليونان من خلال انشاء كابل بحرى للربط الكهربائى بين البلدين.

وأعرب رئيس اتحاد شركات كوبيلوزيس عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيداً بما حققته مصر خلال السنوات الماضية بقيادته من إنجازات فى البنية الأساسية للدولة خاصة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة فى مدة زمنية قياسية، مؤكدًا تطلعه لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة على أرض مصر التى تتمتع بثراء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الربط الكهربائى مع اليونان خاصة فى إطار التحديات التى تواجه أوروبا حالياً فى مجال الطاقة.