جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة كهرباء الغربية أن المناطق التى تتأثر بالقطع هى "حى أول طنطا شارع النحاس - طه الحكيم - سوق الجبان - الفاتح - مدخل كفر عصام - السنترال مجمع المحاكم - ميدان السيد البدوى- التأمين الصحى - سوق الجملة". ونبهت الشركة على الأماكن الهامة والتى ستتأثر بالفصل خلال هذه الفترة مثل المستشفيات الواقعة فى نطاق الفصل، بتدبير بدائل خلال فترة الانقطاع.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قطع الكهرباء 3 ساعات عن طنطا اليوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.