وزيرة التضامن: الحماية الاجتماعية حق من حقوق المواطنين

جدة - نرمين السيد - وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات تليفزيونية، إلى أن المرحلة الحالية تحتاج إلى أن تدفع الدولة بكامل قواها فى الاستثمار فى الناس، مؤكدة أن الحماية الاجتماعية أصبحت حقا من حقوق المواطنين، وشكلا من أشكال تحسين حياة المواطن وتساعده فى تربية أولاده.

وفيما يتعلق ببرنامج تكافل وكرامة، قالت وزيرة التضامن إن البرنامج دعم نقدى مشروط على مستوى الشرق الأوسط، لافتة إلى أن ميزانية البرنامج وصلت إلى 25 مليار جنيه لمساعدة المواطنين، وأن هناك مليون و100 ألف مواطن جديد على برنامج تكافل وكرامة.

وقالت إن دائرة الاستحقاق فى تكافل وكرامة نسبية وربما يظن البعض أنه مستحق لتلقى تكافل وكرامة لكنه لا يرى أن هناك أفراد أكثر استحقاقا، مشيرة إلى أن من يرى أنه مظلوم عليه التظلم وتقديم المستندات اللازمة، وفى حالة مراجعة شكواه وثبوت صحتها يحصل على ما فاته بأثر رجعى لمدة 6 أشهر.

وأضافت أن شكوى المواطن مسموعة ونبحثها ونرد عليها، ونشارك المجتمع المدنى فى مراقبة ما يردنا من شكاوي.

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج إن أهم الظواهر التى رصدها المركز المصرى للبحوث الاجتماعية مؤخرا فى أخلاقيات المصريين، هى العنف فى المنزل وما بين الشباب وبعضهم، فضلا عن التنمر وارتفاع معدلات الطلاق.

وأضافت أن ارتفاع نسب الطلاق والخصومة بين الزوجين من الظواهر الاجتماعية التى جرى رصدها مؤخرا، مشيرة إلى أن السوشيال ميديا عبارة عن حكام وراء شاشات وهناك الكثيرون يقومون بالتنظير فقط، لافتة فى الوقت ذاته إلى أن الزواج المبكر يترتب عليه مشكلات تتعلق بالطلاق.

وحول مدى نجاح حملات تنظيم الأسرة، قالت وزيرة التضامن الاجتماعى عند الحكم عليها بشكل منفرد ستكون الإجابة إننا بحاجة إلى المزيد من تلك الحملات، بالإضافة إلى حملات ميدانية، وتوفير أطباء وطبيبات لبعض المناطق المترامية، وهو ما يحدث، ويجب ارتباط التوعية الاجتماعية مع الدينية، لافتة إلى أن حملة "جوازها قبل 18 يضيع حقوقها" حققت صدىً كبيرًا.