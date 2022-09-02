الأوقاف تفتتح 17 مسجدا بالمحافظات (الأسماء)

جدة - نرمين السيد - ويفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف وإبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية مسجد العفيفى بقرية ميت عفيف مركز الباجور بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة 2 سبتمبر 2022. ووصل إجمالى ما تم افتتاحه من 1/7/2022 حتى تاريخه 126 مسجدًا، منها 108 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا، و18 مسجدًا صيانة. وهى على النحو التالي: مديرية أوقاف المنوفية العفيفي- ميت عفيف - الباجور الرحمة - عزبة سلكا – شبين الكوم الشهيد هانى هوانه – ميت خلف – شبين الكوم مديرية أوقاف البحيرة عزبة بسيونى – النخلة البحرية – مركز أبو حمص القلاو - عزبة القلاو - قافله - أبو حمص ثان سيدى حامد – كوم أشو – كفر الدوار بيومى القاضى – حفص – مركز دمنهور الرضوان – شمس الدين الشرقية – مركز أبو المطامير مديرية أوقاف سوهاج النور الشيخ زين الدين – طهطا الهدى الشعايرة – مزاته شرق – دار السلام آل حماد الكبير ( الشهيد نقيب محمد إبراهيم هاشم ) – أولاد إسماعيل المراغة مديرية أوقاف المنيا التوبة – أباظا – بنى سالم – دير مواس موسى فرج – عزبة موسى فرج – إدمو - المنيا الفطاطرة – الروضة - مطاي مديرية أوقاف قنا الإسلام – حى المصالح – شارع معاوية بن أبى سفيان - بندر قنا مديرية أوقاف بنى سويف آل خاطر – طحا بوش - ناصر التقوى – بنى هانى - إهناسيا

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