مسؤول يكشف تفاصيل المشروع القومى لتحسين سلالات المواشى

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجود مشروع قومى بتوجيه من القيادة السياسية لتحسين سلالات المواشى.





وأكد، خلال تصريحات له، مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أن طريقة الانتخاب والانتقاء من أنحاء العالم، هى أفضل الوسائل لتحسين إنتاج اللحوم والألبان فى مصر، مبشرًا بإحداث طفرة قريبة فى الثروة الحيوانية.

وأجرى الإعلامى جابر القرموطي، جولة ميدانية من داخل مركز التناسليات والتلقيح الصناعى لتحسين سلالات المواشي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي