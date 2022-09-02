مسؤول يكشف تفاصيل المشروع القومى لتحسين سلالات المواشى

وأكد، خلال تصريحات له، مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أن طريقة الانتخاب والانتقاء من أنحاء العالم، هى أفضل الوسائل لتحسين إنتاج اللحوم والألبان فى مصر، مبشرًا بإحداث طفرة قريبة فى الثروة الحيوانية.
وأجرى الإعلامى جابر القرموطي، جولة ميدانية من داخل مركز التناسليات والتلقيح الصناعى لتحسين سلالات المواشي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
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