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مسؤول يكشف تفاصيل المشروع القومى لتحسين سلالات المواشى

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أحمد عاشور 2022-09-02 01:47 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور بركات محمد علي، مدير عام التناسليات والتلقيح الاصطناعى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، وجود مشروع قومى بتوجيه من القيادة السياسية لتحسين سلالات المواشى.

وأكد، خلال تصريحات له، مع الإعلامى جابر القرموطى، فى برنامج "مانشيت"، الذى يعرض على قناة cbc، أن طريقة الانتخاب والانتقاء من أنحاء العالم، هى أفضل الوسائل لتحسين إنتاج اللحوم والألبان فى مصر، مبشرًا بإحداث طفرة قريبة فى الثروة الحيوانية.

وأجرى الإعلامى جابر القرموطي، جولة ميدانية من داخل مركز التناسليات والتلقيح الصناعى لتحسين سلالات المواشي، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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