بعد أدائهم البطولى.. رئيس الإسعاف يكرم الأطقم الإسعافية المتميزة (صور)

جدة - نرمين السيد - كرم الدكتور محمد جاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإسعاف المصرية، اليوم، بمقر الهيئة الرئيسى عدد من الأطقم الإسعافية المتميزة العاملة بمحافظة كفر الشيخ، والتى كانت أعمالهم البطولية مثار تقدير وإعجاب الرأى العام على مدار الأيام الماضية.





وكان كاميرات عدد من المواطنين، رصدت واقعتين تمكن فيها رجال منظومة الإسعاف المصرية من إنتشال وتأمين المصابين من منحدر غير ممهد عبر الاستعانة بالحبال.

كما نجح طاقم آخر فى إنقاذ مريضة بواسطة الإنعاش القلبى الرئوى والاستعانة بجهاز الصدمات فى أعقاب توقف عضلة القلب بالرغم من تسليم أسرتها أنها توفيت، إلا أن طاقم الإسعاف أصر على إجراء 5 دورات لإنعاش قلب الحالة، التى استجابت بعد مجهود مضنى وعاودت علامتها الحيوية للظهور.

وفى سياق حديثه، أعرب الدكتور جاد عن بالغ تقديره واعتزازه للأطقم المكرمة، نظير ما ابدوه من عمل يرقى الى حد البطولة، مؤكدا أن افعالهم كانت محط إشادة من الجميع وأن اخلاقهم المهنية هى القاطرة التى تنهض بها عزيمة وإصرار باقى رجال منظومة الإسعاف المصرية.

كما أوضح د جاد أن ما اقدموا عليه لإنقاذ وإسعاف المواطنين يعكس صدق وعمق الرسالة التى تسعى هيئة الإسعاف المصرية لادائها تجاه أبناء الوطن، بل وتؤكد أن منظومة الإسعاف المصرية تضم بين جنباتها رجال حملوا على عاتقهم صون وحماية وتأمين أرجاء مصر إسعافيا.

وقد اختتم د جاد حديثه، بالتأكيد على أن ذلك التكريم يمثل البداية لسلسلة من التكريمات، التى يجرى العمل عليها حاليا لكافة عناصرنا البشرية، التى أثبتت كفاءة واحترافية والتزام فى عملها.