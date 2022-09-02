الأرصاد تحذر من سقوط أمطار اليوم على هذه المناطق

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الأرصاد، أنه تظهر السحب المنخفضة صباحا على شمال البلاد مرورا بالقاهرة الكبرى والوجه البحرى مما يساعد على تلطيف الأجواء، مع ارتفاع نسب الرطوبة يزيد الإحساس بحرارة الطقس وأكدت أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر.

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