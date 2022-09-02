محافظ مطروح: مشروع الضبعة إضافة قوية للاقتصاد القومى

جدة - نرمين السيد - وأكد محافظ مطروح، أن محطة الضبعة النووية ستوفر الطاقة لكل المشروعات القومية، مضيفا أن مشروع الضبعة سيولد طاقة جديدة متجددة نظيفة للبيئة، وليس بها أى تلوث بيئي، فضلا عن المساعدة على خلق فرص عمل كبيرة.

وأشار إلى أن مطروح هى قاطرة التنمية، خاصة أن بها كل مقومات الاستثمار، وستضيف للاقتصاد القومي، لافتا إلى أن طريق الضبعة فتح آفاق تنموية وعمرانية على جانبيه، إضافة إلى أنه تم تطوير طريق مطروح - سيوة.

وبين أن محور الضبعة أضاف لمشروع مستقبل مصر الزراعى 700 ألف فدان، مشيرا إلى أن محور الضبعة هو واحد من أهم شرايين الحياة.