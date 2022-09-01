مانشستر يونايتد يزيد أوجاع ليستر سيتي بهدف جادون سانشو في الدوري الإنجليزي

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 11:24 مساءً - تغلب فريق مانشستر يونايتد على حساب نظيره ليستر سيتي بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الخميس، على ملعب "كينج باور" ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج"، للموسم الكروي الجديد 2022-2023.

جاء هدف مانشستر يونايتد عن طريق اللاعب جادون سانشو في الدقيقة 23 من عمر اللقاء، حيث استطاع أن يستفيد من تمريرة ماركوس راشوفود بشكل ممتاز ليضع فريقه في المقدمة.

ويخوض مانشستر يونايتد مباراة اليوم وفى رصيده 6 نقاط، بينما يمتلك ليستر سيتي نقطة واحدة فقط.

وبات فوز مانشستر يونايتد الثالث على التوالي للفريق في الدوري الانجليزي الممتاز ما يشير الى مسيرة قد تبدو أفضل الموسم الحالي مع المدير الفني ايريك تين هاج.هدف مانشستر يونايتد

بهذه النتيجة وصل فريق مانشستر يونايتد الى المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في 3 مباريات وخسارة مواجهتين وتسجيل 5 أهداف وتلقي 7. بينما تواجد فريق ليستر سيتي في المركز الأخير بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة فقط جمعها من تعادل و4 خسائر وتسجيل 6 أهداف وتلقي 11. ووفقاً لشبكة "اوبتا" العالمية المتخصصة في أرقام وإحصائيات كرة القدم العالمية صنع ماركوس راشفورد 40 هدف حتى الآن في البريميرليغ، فقط كرستيانو رونالدو من اللاعبين الحاليين لديه صناعات أكثر منه 49 هدف.

ويرتبط كريستيانو رونالدو بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2023، لكنه كان يرغب في الرحيل للمشاركة بدوري أبطال أوروبا، خصوصا مع عدم تأهل اليونايتد ومشاركته فى الدوري الأوروبي.

وجاء تشكيل ليستر سيتي كالتالي..

حراسة المرمى: داني ورد

خط الدفاع: تيموتي كاستاني – لوكي توماس - جيمس جاستن - جوني إيفانز

خط الوسط: جيمس ماديسون – يوري تيليمانس - كيرنان ديوسبري هال.

خط الهجوم: ويلفريد نيديدي - جيمي فاردي – هارفي بارنز.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد كالتالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: تيريل مالاسيا - ليساندرو مارتينيز - رافاييل فاران - ديوغو دالوت

خط الوسط: كريستيان إريكسن - ماكتومناي - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: ماركوس راشفورد - أنتوني إيلانجا - جادون سانشو.