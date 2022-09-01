مدبولى يشيد بالخدمة الطبية فى مستشفى العلمين النموذجى (صور)

جدة - نرمين السيد - وتفقد الأقسام العلاجية والجراحية بها، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة للمرضى، ورافقه وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى، وعدد من قيادات وزارة الصحة والمحافظة.

وفور وصوله إلى المستشفى، أكد رئيس مجلس الوزراء أن مستشفى العلمين النموذجى من المشروعات العديدة التى حظيت باهتمام كبير، حيث تم إجراء تطوير شامل للمستشفى؛ نظرا لأهميتها كصرح طبيّ يقدم الرعاية الصحية المتكاملة لقاطنى وزائرى محافظة مطروح، وكذا العاملين بمختلف المشروعات التنموية والخدمية بالمنطقة الساحلية على مدار الـ 24 ساعة؛ بسبب موقعه الجغرافى المتميز بالكيلو 107 طريق "إسكندرية – مطروح" الساحلى، وقربه من الطرق الساحلية، إلى جانب زيادة أعداد المصطافين بالمنطقة الساحلية خلال فصل الصيف.

وعقب ذلك، توجه الدكتور مصطفى مدبولى لافتتاح وحدة الرنين المغناطيسى الجديدة، التى تم إمدادها بأكبر وأسرع أجهزة الرنين مؤخرا؛ حيث استمع لشرح من الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، حول هذه الوحدة الطبية الجديدة التى يتوافر بها جهاز 1.5 تسلا، وهو عبارة عن جهاز ذى فتحة كبيرة قطرها 70سم لتصوير الأوزان الكبيرة؛ مشيرا إلى أن الجهاز يتحمل مريضا يصل وزنه إلى 250 كجم، ويتميز الجهاز بتقنية الـ "short magnetic"؛ والتى تُمكّن القائمين على الوحدة من إجراء فحوصات عديدة للمرضى، فضلا عن أن الرأس خارج الجهاز وهو ما يُقلل من "فوبيا" الرنين لدى بعض المرضى، كما أن الجهاز يعمل بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى لتحسين جودة الصورة وسرعة الفحص.

وخلال ذلك، استمع الدكتور مصطفى مدبولى لشرح من وزير الصحة والسكان حول أول حالة استفادت من خدمات وحدة الرنين المغناطيسى، مؤكدا دقة الفحوصات التى يقوم بها الجهاز فى تقديم نتائج جيدة للمرضى تساعد فى تشخيص الحالات المرضية؛ تمهيدا لتلقى العلاج المناسب.

ثم افتتح رئيس الوزراء وحدة قسطرة القلب والقسطرة التداخلية بالمستشفى، التى تم تشغيلها مؤخرا بعد إمدادها مؤخرا بأحدث أجهزة القسطرة فى العالم؛ وقال الدكتور خالد عبد الغفار: يتميز الجهاز الجديد باحتوائه على أحدث التقنيات المساعدة فى التشخيص الدقيق، كما أنه مزود بتقنيات متقدمة مثل stent bost، و3D، وجودة فحص متقدمة مع أقل نسبة أشعة للمريض، كما يتمتع بالقدرة على تقديم أسرع خدمة لإنقاذ حياة المرضى؛ حيث يستخدم فى علاج الحالات المتقدمة فى أمراض القلب، إلى جانب قدرته الفائقة على استخدامات قسطرة المخ، والشرايين الطرفية، بجانب التعامل مع الجلطات القلبية والمُخية وحقن الأورام، إضافة إلى التعامل مع الجلطات الحادة بالقلب، مضيفا أن الجهاز يمكنه عمل قسطرة للمريض حتى وزن 275 كجم.

وخلال تواجده بالمستشفى، حرص الدكتور مصطفى مدبولى على تفقد مختلف أقسام المستشفى؛ للاطمئنان على انتظام الفرق الطبية فى تقديم الخدمات العلاجية المختلفة للمرضى بمستوى عال من الكفاءة والتفانى، فضلاً عن الاطمئنان على توافر كافة المستلزمات الطبية بما يضمن تقديم أفضل أوجه الرعاية للمترددين على المستشفى.

وفى هذا الإطار، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه الأقسام المختلفة بالمستشفى والتى تضم تخصصات: الاستقبال والطوارئ، وباطنة عامة، وأطفال، وكلى صناعى، وتخدير، والقلب والأوعية الدموية، والعناية المركزة، والرمد، والنساء والتوليد، بالإضافة إلى الجراحة العامة وجراحة القلب والصدر، وجراحة العظام، وجراحة مخ وأعصاب، وجراحة التجميل، وجراحة وجه وفكين، والباثولوجى، كما تفقد الدكتور مصطفى مدبولى غرفة الملاحظة بالمستشفى والمُزوّدة بأحدث الأجهزة والتقنيات لمتابعة حالات المرضى أولا بأول، لإجراء بعض التدخلات الطبية اللازمة.

وفى الوقت نفسه، تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه وحدة الأشعة المقطعية المتنقلة، التابعة لقطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة والسكان، حيث أوضح الدكتور حازم الفيل، رئيس قطاع الطب العلاجى، أن الوحدة يتوافر بها أجهزة متطورة لتغطية محافظة مطروح والمناطق الساحلية، ولا سيما خلال فترة المصايف والإجازات، وذلك ضمن خطة التأمين الطبى لصيف 2022، موضحا أنه تم تدريب عدد كبير من فنيى الأشعة من خلال العديد من الدورات التدريبية فى إطار رفع كفاءتهم للقيام بتقديم الخدمات للمرضى بأعلى مستوى من الأداء والجودة، وأثنى الدكتور مصطفى مدبولى على هذه الخدمة الطبية المتنقلة المتطورة، والتى تقدم خدماتها للمترددين على المنطقة الساحلية بالكامل.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف الملوانى، مدير المستشفى، أن المساحة الإجمالية لمستشفى العلمين النموذجى تبلغ 23 ألفا و597 مترا، تشغل مساحة المبانى منها نحو 3708 م، مشيرا إلى أن المستشفى يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 97 سريرا، موزعة على أقسام الطوارئ، والرعاية المركزة والمتوسطة، وأقسام الداخلى، ورعاية القلب، بالإضافة إلى 5 غرف للعمليات الجراحية، و10 حضانات، و9 ماكينات للغسيل الكلوى، كما تناول مدير المستشفى معدلات التشغيل للعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والقسم الداخلى، إضافة إلى العناية المركزة، والعمليات، والحضانات، والأشعة، والمعمل، والغسيل الكلوى.

وفى ختام جولته توجه رئيس الوزراء بالشكر للأطباء وطاقم التمريض وجميع القائمين على العمل فى مستشفى العلمين النموذجى، مشيدا بكفاءتهم وتفانيهم فى أداء مختلف الخدمات اللازمة للمرضى، موجها فى هذا الإطار بضرورة الحرص على توافر مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والجراحية، بالإضافة إلى توافر أكياس الدم والبلازما من مختلف الفصائل ببنك الدم فى المستشفى، مع مراعاة استمرار إجراء الصيانة الدورية اللازمة للمنشآت الطبية بالمستشفى وكافة أجهزتها؛ للعمل على استدامتها وتقديم أفضل رعاية طبية ممكنة للمترددين عليها.