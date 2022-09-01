محمد صلاح يشارك ابنته كيان لحظات مميزة بعد الفوز على نيوكاسل.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 1 سبتمبر 2022 09:29 مساءً - نشر الدولي المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي فيديو بصبحة ابنته الصغرى كيان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور "انستجرام" بعد يوم واحد من تألقه في مباراة نيوكاسل يونايتد التي انتهت بفوز الريدز بهدفين لهدف ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة البريميرليج للموسم الحالي 2022-2023.فيديو محمد صلاح وابنته كيان



ويحظى محمد صلاح بعلاقة قوية مع ابنتيه حيث يشارك على فترات الجمهور فيديوهات وصور للحظات التي يقضيها مع أسرته.

ونجح محمد صلاح في صناعة هدفين في مباراة نيوكاسل ما وضعه يحظى بلقب أفضل لاعب في المواجهة التي دفعت الريدز بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي للأمام.

في سياق متصل، ظهرت كيان الابنة الصغرى للدولي المصري محمد صلاح بملعب الأنفيلد لأول مرة عقب تتويج الفرعون بجائزتي هداف ومستر أسيست الدوري الإنجليزي الممتاز للموسم الماضي2021-2022.

محمد صلاح وابنته كيان

وظهرت عائلة النجم المصرى محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزى، خلال تسلمه جائزتى الحذاء الذهبى للبريميرليج وأفضل صانع أهداف فى الدوري الإنجليزي فى الموسم الجاري 2021-2022 الذى أسدل الستار عليه مساء اليوم الأحد.

وخلال تسلمه الجوائز ظهرت زوجته ماجي وابنتيه مكة وكيان، ليشاركوا صلاح كالعادة لحظات استلام الجوائز الخاصة التي حصل عليها.